Festival em Hortolândia terá Nando Reis, Ira! e Raimundos

A 10ª edição do Festival Planeta Rock levará Nando Reis, Ira! e Raimundos à Hortolândia no fim do mês de junho. Os artistas serão as atrações principais do evento, que será realizado entre os dias 28 e 30. O local do festival ainda não foi definido.

O Planeta Rock é uma realização da Loja Planeta Hippie em parceria com a prefeitura. A entrada será solidária com a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Cada uma das atrações principais será responsável por encerrar um dos dias de evento, que tem o restante da programação composta por artistas de Hortolândia e região.

O festival tem início no dia 28, uma sexta-feira, com o show principal de Nando Reis, um dos grandes expoentes e compositores do rock brasileiro. Ele sobe ao palco às 21h.

O segundo dia do festival terá como atração principal o Ira!. O grupo é outro grande representante do rock nacional dos anos 1980, conhecido por sucessos como “Núcleo base”, “Envelheço na cidade” e “Dias de luta”.

O último dia do festival será encerrado com os Raimundos. Entre os hits do grupo estão “Mulher de fases”, “Nega Jurema” e “Eu quero ver o oco”.

Além dos shows, o festival terá food trucks, área para crianças com brinquedos, dentre outras atrações. De acordo com a Secretaria de Cultura, a edição do ano passado do festival registrou público de 11 mil pessoas durante os três dias.

Programação da 10ª edição do festival Planeta Rock

28/06 (sexta-feira)

17h: reserva técnica (horário vago para atração ainda a ser definida ou para passagem de som)

18h: Tio Véio

18h45: No Bass No Love

19h30: Sylvio Passos Toca Raul e Banda e convida Gil Seixas

20h15: The Noite / Colomy

21h: Nando Reis

29/06 (sábado)

12h: Reserva técnica

13h: Reserva técnica

13h45: Reserva técnica

14h30: The Fake Plastic Lilys Band

15h15: Anjo Provisório

16h: Tio Wilson e os Intrusos

16h45: Revenge 90

17h30: Rádio Taste

18h15: Maria Ladeira

19h: Banda Gulvvi

19h45: Ronaldo e Os Impedidos

21h: Ira!

30/06 (domingo)

12h: Banda Jovem

13h: Banda Tamanho P

13h15: Capital Inicial Cover

14h: The Holiday

14h45: Filhos da Contradição

15h30: The God Rockers

16h15: Aero Classic

17h: Levante Contra

17h45: Hangover

18h30: Fao Troffea

19h15: Dhrama

20h: Vó Tonha

20h45: Billy Mutreta

22h: Raimundos