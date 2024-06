Festa do Peão tem shows de Zezé Di Camargo & Luciano e Simone Mendes nesta noite

As apresentações fazem parte do primeiro “Domingo da Família São Vicente”

A última noite do primeiro final de semana da 36ª edição da Festa do Peão de Americana contará com dois shows, da dupla Zezé Di Camargo & Luciano e Simone Mendes. As atrações fazem parte do tradicional “Domingo da Família São Vicente”.

Os primeiros a subirem ao palco são os irmãos goianos. Apesar de iniciarem a noite deste domingo (9), Zezé Di Camargo e Luciano já são velhos conhecidos do palco do rodeio americanense.

Conforme apontado pelo levantamento histórico feito pelo LIBERAL com todos os shows já realizados na Festa do Peão de Americana (publicado em 2 de junho), a dupla ocupou o segundo lugar entre os artistas que mais subiram ao palco do rodeio.

Eles atingem hoje a marca de 18 shows já realizados no evento, ficando atrás apenas da dupla Chitãozinho & Xororó, que alcançaram a 24ª apresentação na noite de ontem.

Donos de sucessos como “Pra Não Pensar em Você” e “Sonho de Amor”, Zezé Di Camargo e Luciano estiveram no rodeio nos seguintes anos: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2010, 2015 e 2023.

Simone Mendes, por sua vez, sobe pela primeira vez como artista solo no palco do rodeio. A cantora já esteve no palco duas vezes, em 2017 e 2018, ainda como dupla de Simaria. Em uma das ocasiões se apresentou sozinha por questões de saúde da irmã.

“Estou muito feliz e ansiosa em retornar a uma festa tão especial e tradicional. É tão bom cantar em lugares que você é bem recebida, que o público te abraça e recebe com aquele calor maravilhoso”, disse Simone ao LIBERAL.

A cantora, inclusive, já se diz estar “pronta, preparada e querendo” voltar para a Festa do Peão outras vezes.

O repertório desta noite estará repleto de sucessos da carreira de Simone Mendes, como “Erro Gostoso”, “Dois Fugitivos”, “Daqui pra Sempre” e muito mais. “É um show para cantar, dançar e beber uma. Vai ser bom demais”, disse.

Simone guarda lembranças do público americanense dos outros shows realizados na cidade. “São animados, entregam uma energia e alegria indescritíveis. Quero, mais uma vez, viver essa emoção”.

A festa retorna na sexta-feira que vem, dia 14, com show da dupla João Bosco & Vinícius, seguido de Gusttavo Lima com os convidados Bruno & Denner.

O sábado será dia de maratona de shows, com quatro apresentações. Sobem ao palco Ana Castela, Jorge & Mateus, Gustavo Mioto e a estreante Lauana Prado. O último Domingo da Família São Vicente recebe o show “A Força do Amor”, apresentado pelo grupo Roupa Nova e pelo cantor Daniel.