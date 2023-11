Festa do Peão de Americana terá pré-venda de ingressos pela primeira vez

A 36ª Festa do Peão de Americana está marcada para acontecer de 7 a 16 de junho de 2024 - Foto: FotoPerigo

O CCA (Clube de Cavaleiros de Americana) disponibilizará pela primeira vez a pré-venda de ingressos para a Festa do Peão. Serão comercializadas entradas para todos os setores do evento a preços promocionais de 1º lote. A venda acontece a partir do dia 4 de dezembro pelo site Total Acesso e presencialmente na Casa dos Cavaleiros, no centro da cidade.

Os ingressos para os camarotes e pista serão comercializados exclusivamente de forma online, enquanto os 230 Camarotes Corporativos setores A e B deverão ser adquiridos presencialmente.

“É fato que o Clube não mede esforços para que as famílias participem do evento. É uma festa grandiosa, pensado em cada um com muito carinho. Desta forma, vamos oferecer os ingressos ainda este ano para que as pessoas consigam se organizar e parcelar os valores até junho do ano que vem”, explica Beto Lahr, presidente.

A 36ª Festa do Peão de Americana está marcada para acontecer de 7 a 16 de junho de 2024, no Parque de Eventos CCA. A grade artística do evento ainda não foi definida, mas, de acordo com a organização, está sendo analisada com critério e, como em todas as edições anteriores, promete trazer os artistas de sucesso com canções consagradas.