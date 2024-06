Festa do Peão de Americana reúne gerações do sertanejo no primeiro sábado

O primeiro sábado da Festa do Peão de Americana leva ao palco quatro diferentes gerações da música sertaneja: Chitãozinho & Xororó, Luan Santana, Maiara & Maraisa e Luan Pereira.

Donos dos sucessos atemporais “Página de Amigos” , “Fio de Cabelo” e “Sinônimo”, com mais de 50 anos de carreira, a dupla Chitãozinho & Xororó retorna ao palco do rodeio pela 24ª vez, com os maiores hits da sua trajetória.

A dupla Maiara & Maraisa representa as mulheres do sertanejo neste sábado – Foto: FotoPerigo

“São muitas lembranças especiais, de encontros com grandes amigos nos bastidores, o carinho do público que sempre marca presença e faz a festa ser ainda mais linda”, disse Xororó sobre os anos participando do evento.

Desta vez, a dupla deixa de se apresentar no “Domingo da Família São Vicente” e integra a grade de shows do sábado, mudança que não altera a emoção vivida pelos cantores, de acordo com Chitãozinho.

“Foi mais um alinhamento de agendas, disponibilidades. A gente ama estar com vocês e demos um jeitinho de dar certo mais um ano”, disse.

Na mesma noite, a dupla se junta a outros quatro artistas de gerações diferentes do sertanejo. Para Chitãozinho, a “meninada” tem muito talento e está trabalhando duro para trilhar o caminho no mundo da música.

“Temos um carinho especial por todos eles”, disse. “A nova geração tem muito para somar, para ampliar a música sertaneja em mais lugares e para mais pessoas”.

Luan Santana domina o palco após a apresentação de Chitãozinho & Xororó. O cantor traz ao rodeio de Americana a turnê Luan City 2.0.

Representando a força feminina, as gêmeas Maiara e Maraísa fazem o terceiro show da noite. Elas sobem ao palco com a turnê “Identidade”, mas farão uma mescla entre o novo trabalho, músicas do DVD gravado em Portugal, como “Narcisista”, e os clássicos como “Medo Bobo” e “Bebaça”.

“O rodeio de Americana é um dos principais em São Paulo, para nós é uma grande honra voltarmos pelo terceiro ano consecutivo nessa festa tão bacana”, disse Maraisa, que também pontuou a representatividade que carregam.

“Podemos ser inspiração para outras mulheres no sertanejo. Queremos entregar o nosso melhor em cima do palco, mostrar a nossa força e dizer que todas são capazes.”

O estreante Luan Pereira finaliza o primeiro sábado de festa. O cantor de 20 anos fez sucesso no último ano com “popnejo” e “funknejo”. Entre as faixas que conquistaram o público estão “Dentro da Hilux”, “Ela Pirou na Dodge Ram” e “Então Vai”.