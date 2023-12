Festa do Peão de Americana divulga primeira grade de shows da edição de 2024; confira

Evento ocorre entre os dias 7 e 16 de junho e terá show inédito no próximo ano;

A primeira grade de shows da Festa do Peão de Americana de 2024 foi anunciada nesta sexta-feira (1). A programação divulgada é provisória, com artistas que ainda estão no processo de contratação para a festa. Em 2024, o evento acontece de 7 a 16 de junho.

Entre os artistas divulgados estão a dupla Victor & Léo, que retorna ao rodeio americanense após sete anos, e o estreante Luan Pereira. O fenômeno sertanejo Ana Castela, que foi a artista mais ouvida no Spotify no Brasil em 2023, se apresenta pelo segundo ano seguido.

A novidade para a edição da festa é o show “A Força do Amor”, que junta o cantor Daniel e o grupo Roupa Nova no palco americanense.

Nomes que marcam presença praticamente todos os anos como Chitãozinho & Xororó, Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Alok e Zé Neto & Cristiano também integram a grade.

Confira a grade:

Sexta-feira (7)

Victor & Léo

Zé Neto & Cristiano

Sábado (8)

Henrique & Juliano

Chitãozinho & Xororó

Alok

Domingo (9)

Zezé di Camargo & Luciano

Simone Mendes

Sexta-feira (14)

Gusttavo Lima

João Bosco & Vinícius

Sábado (15)

Ana Castela

Jorge & Mateus

Gustavo Mioto

Luan Pereira

Domingo (16)

Daniel e Roupa Nova – “A Força do Amor”

Pré-venda de ingressos

Pela primeira vez, a Festa do Peão disponibilizará a pré-venda dos ingressos do rodeio, que começam a ser comercializados nesta segunda-feira (4). Serão vendidas entradas para todos os setores do evento a preços promocionais de 1º lote.

Os ingressos para camarotes e pista serão comercializados exclusivamente de forma online, pelo site Total Acesso, enquanto os 230 Camarotes Corporativos setores A e B deverão ser adquiridos presencialmente na Casa dos Cavaleiros, no centro da cidade.