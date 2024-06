Fábrica das Artes comemora 23 anos com sarau neste sábado, em Americana

O Teatro Fábrica das Artes completa 23 anos de história neste sábado (8). Para celebrar o aniversário, a associação irá realizar um sarau gratuito a partir das 18h50, na sede do Fábrica, localizada na Rua Dr. Cícero Jones, 146, Vila Rehder, em Americana. O evento contará com música, contação de histórias, dança, exposições e teatro.

Reconhecida pelo Ministério da Cultura, a associação sem fins lucrativos surgiu com a junção dos grupos GTT (Grupo Teatral Talento) e Macamã Arte e Cultura. Atualmente, apenas o GTT permanece como mantenedor do Fábrica das Artes. O idealizador, membro fundador e atual presidente do teatro, Carlos Justi, diz que os anos de história são gratificantes.

Carlos Justi, presidente do Fábrica das Artes, se diz grato pelos 23 anos do teatro – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“Eu sou suspeito em dizer e é até difícil de expressar para quem não é do meio. Manter um espaço como o Fábrica é padecer no paraíso. As dificuldades são gigantescas, mas quando olhamos para os resultados, tudo se completa e se conforta. Nesses 23 anos de trabalho já produzimos mais de 80 espetáculos de teatro e atingimos um público superior a 80 mil espectadores”, disse.

Mais de 50 artistas

De acordo com Justi, artistas foram convidados pelas redes sociais para participar do aniversário. A expectativa é que sejam mais de 50 artistas participantes. A programação do sarau de aniversário será aberta com “O Voo de Ícaro”, história que será contada por Elaine Maia. Entre contações, danças e peças teatrais, a noite contará com atrações musicais de voz e violão.

Enquanto o evento acontece, o saguão do Fábrica das Artes receberá as exposições Fotos da Cidade e Uma Mente Anônima, assim como o teatro lambe-lambe Contos da Colmeia. Esse tipo de apresentação acontece em espaços cênicos pequenos, como uma caixa, que conta com bonecos e objetos manipulados.

“Recebemos cotidianamente artistas de todo Estado de São Paulo em apresentações na maioria gratuitas. Somos o berço natural da produção teatral de Americana, 95% de tudo o que é produzido na cidade em termos de teatro, estreia no Fábrica”, afirmou.

“A nossa importância se espelha em números e no respeito que conquistamos de artistas locais e de fora da cidade, e especialmente do público, que sempre nos acompanha e nos prestigia”, finalizou.

Programação Sarau de Aniversário Fábrica das Artes

18h50 – “O voo de Ícaro”, contação de história com Elaine Maia

– “O voo de Ícaro”, contação de história com Elaine Maia 19h – “Voz e Violão”, com João Libório

– “Voz e Violão”, com João Libório 19h15 – “Tambor – O coração Fora do Peito”, com Michaele Lobo e Marcelo Petine

– “Tambor – O coração Fora do Peito”, com Michaele Lobo e Marcelo Petine 19h30 – “Esquete – O Ator”, com Bruno Smaniotto e alunos do Senac de Americana

– “Esquete – O Ator”, com Bruno Smaniotto e alunos do Senac de Americana 19h45 – “Leia-me”, com Luciana Mizutani

– “Leia-me”, com Luciana Mizutani 20h – “Leitura Dramática – Insatisfação”, com Isaías Brugnerotto

– “Leitura Dramática – Insatisfação”, com Isaías Brugnerotto 20h05 – “Solo de Violão”, com Daniela Smanioto

– “Solo de Violão”, com Daniela Smanioto 20h20 – “Conto Luiz de Fernando Veríssimo – Irmãos”, com Carlos Justi e Edson Araújo

– “Conto Luiz de Fernando Veríssimo – Irmãos”, com Carlos Justi e Edson Araújo 20h25 – “O Senhor do Castelo”, com Rick Gutierrez e Allan Alves

– “O Senhor do Castelo”, com Rick Gutierrez e Allan Alves 20h30 – “Coreografia – o que eu desejo ainda não tem nome”, com Cia Entrecinco de Dança e Teatro

– “Coreografia – o que eu desejo ainda não tem nome”, com Cia Entrecinco de Dança e Teatro 20h45 – “Dai-me Alma”, com Letícia Guidolin e alunos do Senac de Santa Bárbara d’Oeste

– “Dai-me Alma”, com Letícia Guidolin e alunos do Senac de Santa Bárbara d’Oeste 21h – “Loja de Inconveniência”, com Coletivo Tanto Faz

– “Loja de Inconveniência”, com Coletivo Tanto Faz 21h10 – “Sonetos de Shakespeare”, com Grupo Ethos

– “Sonetos de Shakespeare”, com Grupo Ethos 21h15 – “Voz e Violão”, com Sol Rodrigues