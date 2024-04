Exposição celebra vida e legado do artista Jura do Pote em Hortolândia

Hortolândia recebe a exposição “Jura do Pote – Raízes” a partir deste sábado (20). A mostra ficará em cartaz até 31 de maio. Os módulos da exposição retratam a trajetória artística de Jura do Pote no município, por meio de curadoria do acervo pessoal do artista, da família e de amigos.

Com figurinos, objetos pessoais, registros audiovisuais e fotografias, a exposição proporcionará uma visão mais íntima da jornada artística e pessoal do homenageado.

Figura artística e da cultura de matriz africana, Jura do Pote será homenageado – Foto: Rafael Alves/Divulgação

Juracy Monteiro dos Santos, mais conhecido como Jura do Pote, foi um artista, dançarino, ator, artesão, jardineiro, paisagista, mestre griô e arte educador de Hortolândia. O artista faleceu em Junho de 2023 e foi um grande representante da cultura de matriz africana no município e na região de Campinas.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A trajetória do artista em Hortolândia teve inicio em 1986, antes mesmo da emancipação da cidade, e foi marcada pela sua contribuição e participação ativa, através de ações sociais, artísticas e culturais.

“A exposição, além de trazer a contribuição artística e o legado cultural do Jura, se propõe a oferecer um espaço onde o público possa compartilhar histórias, lembranças e apreciar a riqueza da cultura artística local”, disse Maya Savala, uma das curadoras e produtora do projeto. A exposição foi desenvolvida em parceria com Joyce Oliveira e Mirian Savala.

“Buscamos criar uma atmosfera que inspire a apreciação e celebração da história e da arte do Jura do Pote e que mostre o impacto duradouro que um artista pode ter em sua comunidade”, completou.

A cerimônia de abertura da exposição será no dia 20 de abril de 2024, às 14h30, na Escola de Artes Augusto Boal, contando com a presença da família, amigos e parceiros de Jura do Pote, além da realização de homenagens ao artista.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Homenagem em paredes

Em paralelo, no mesmo final de semana da exposição, o projeto “Pintando (Re)conhecimento” do grafiteiro Edson Xis, também prestará uma homenagem em memória a Jura do Pote.

Desta vez o artista será aclamado através de um mural de graffiti que será pintado nos muros da Emef. Profª Lílian Cristiane Martins de Araújo, no Jardim Estefânia, onde o artista vivia com sua família.

O projeto do grafiteiro com mais de duas décadas de vivência na arte urbana e 10 anos de atuação no município, tem por objetivo retratar personalidades ou personagens negras que tiveram impacto positivo na sociedade.

Em edições anteriores, o projeto já homenageou a figura da Mãe Preta (monumento) e Luís Gama, patrono da abolição da escravidão do Brasil. Desta vez a escolha foi por uma personalidade da cidade de Hortolândia, e Jura do Pote foi selecionado por sua trajetória e contribuição à cultura do município.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Me sinto muito motivado em realizar essa homenagem, pois o Jura do Pote é uma personalidade importante da cidade, com uma presença muito marcante na cena cultural de Hortolândia e na região metropolitana e que precisa ser conhecido em outras esferas”, disse Edson Xis.

De acordo com ele, levar a imagem de Jura para um mural de graffiti e poder representá-lo e honrá-lo através da própria arte é algo muito “rico”, já que o artista é uma uma figura que representou muito a cultura preta local.

Ambos os projetos foram contemplados pela Lei Paulo Gustavo através de uma chamada pública da Secretaria Municipal de Cultura de Hortolândia. A lei tem por objetivo garantir que artistas, produtores e organizadores culturais possam retomar suas atividades de forma a mitigar os efeitos da pandemia da covid-19 sobre o setor.