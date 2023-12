Expo América ‘retorna’ com proposta de proporcionar experiências diferenciadas ao público

Dificilmente um morador da região de Americana não terá uma lembrança que remete ao Expo América, o tradicional espaço de eventos de Nova Odessa. Seja com festas, formaturas ou shows, o local fez parte da vida da população e, agora, “retorna” para criar novas memórias e compartilhar momentos únicos com todos.

O Expo América, que trabalhou exclusivamente com festas de formaturas nos últimos nove anos, está com o espaço repaginado e com uma nova proposta: proporcionar experiências diferenciadas ao público.

Expo América, de Nova Odessa, recebeu série de melhorias e reabre para diversos tipos de eventos – Foto: Caio Arbex

São mais de 3 mil m² de extensão, com um espaço que atualmente comporta 7 mil pessoas, além de um estacionamento com 1,1 mil vagas. O espaço recebeu troca de cenografia e reformas nos banheiros, por exemplo, tudo visando ao conforto do público. O sistema de alta tensão e um transformador também foram trocados.

Outra novidade é a estrutura para shows. O palco do Expo agora será fixo, com som, luz e painéis de LED, garantindo a melhor qualidade técnica para que o espaço seja palco de grandes shows, assim como já foi.

“A grande facilidade do Expo América é que ele tem essa abertura para a gente conseguir fazer a mudança e adaptar ele para um show, uma formatura, um outro evento. É a versatilidade”, destacou Jair Formigari, head da unidade interior da Feel Alive, holding que o espaço de eventos faz parte.

O Expo América foi palco de grandes shows musicais e tem nomes de peso na lista: Roberto Carlos, Fábio Jr, Milton Santos, Roupa Nova, Nando Reis, Bruno & Marrone e até mesmo a banda internacional Deep Purple. Agora, a intenção é proporcionar momentos jamais experienciados pelo público da região.

Expo América foi palco de grandes apresentações do mundo da música e agora volta a receber shows – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A ideia de proporcionar experiências únicas vai de encontro com o conforto que o visitante do espaço terá no espaço, que não visa a lotação. A proposta é que o público possa curtir os eventos com tranquilidade.

“É você chegar e ter um ponto instagramável para tirar foto; mesmo na área que é a pista, onde geralmente ficam em pé, você ter minimamente alguns sofás e ter um bar mais espaçoso; trabalhar cenografia; ter uma área de alimentação”, explicou o head do Expo América, Vinícius Alves Gomes, sobre a concepção.

O show do Capital Inicial, promovido pelo espaço como uma “reinauguração”, é um exemplo dessa nova proposta. O evento, que acontece no dia 16 de dezembro, será dividido em cinco áreas, cada uma com uma experiência a ser vivida.

A pista, conforme Vinícius informou, terá um lounge com sofás e puffs para a comodidade do público. Os outros setores terão divisões entre aqueles que têm bebidas à vontade, buffet e mesas. O show do grupo de pagode Sorriso Maroto, que acontece no dia anterior, 15, terá setores com bistrôs.

Colocando a região no mapa

“[A intenção] é voltar a colocar o Expo no circuito e nas turnês desses artistas, trazer essa facilidade para a gente fazer shows dentro do nosso negócio e também trazer outros produtores, até para o próprio artista se interessar pela cidade. Direcionar o fluxo de shows da região para o Expo”, disse Jair.

Os eventos no espaço, inclusive, alavancam a economia da região. Os hotéis das cidades que estão no entorno do Expo América, como Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Paulínia, até mesmo Nova Odessa, cidade sede do espaço, recebem visitantes. Os comércios também ficam em foco.