Evento celebra a cultura da música eletrônica em Americana

A Estação Cultura de Americana será “invadida” pelas batidas eletrizantes da música eletrônica no próximo sábado (9). O espaço será ocupado pelo evento “Na Rua – Cultura Tech”, do coletivo Função, que irá disseminar a cultura da eletrônica. Com início às 11h, o evento terá diversas atrações, além de 12h de músicas.

Com o tema “Celebração da Cultura Eletrônica e Inovação Cultural da Cidade”, o evento busca democratizar o acesso ao gênero com entrada gratuita. Além disso, também tem por objetivo a valorização da cena do município e a busca por novos adeptos ao ritmo.

Na Rua reúne DJs para celebrar a música eletrônica – Foto: Zuzis

A inovação parte do princípio de que o “Na Rua” é um dos primeiros eventos do gênero eletrônico aberto ao público em Americana. A Estação Cultura também tem forte ligação com esse propósito. “É um lugar histórico, com um evento cultural e um estilo de música que está em crescimento”, disse Richard Mercadante, o DJ Richà, um dos idealizadores.

Tocam no line-up do evento cerca de 10 DJs. Sueth e Vitor Verrone fazem juntos o B2B (back to back) – termo usado para quando dois DJs usam o mesmo equipamento para tocar, porém alternando entre eles durante as músicas. Nesta modalidade também estarão Guitto e Nino; e o trio femino Aline, Ariella e Thaíres, com o B3B.

Em “solos” serão os DJs Allan Becker, Richà e o também organizador do evento e fundador do Função, Carloz Sants. Além das atrações musicais, o “Na Rua” contará com exposição de arte com artistas da região; body piercing; flash tattoo; gastronomia com food trucks; e bar no local.

“Quando trabalhamos para levar música, cultura e arte para lugares públicos, estamos compartilhando quem somos como comunidade. Isso ajuda a unir as pessoas e promove um sentimento de pertencimento”, disse Carlos Santos, o DJ Carloz Sants.

O evento terá B3B totalmente feminino – Foto: Arthur Silva

De acordo com ele, em eventos culturais, onde diferentes formas de arte são apresentadas, são criadas oportunidades para que as pessoas se encontrem e se conectem. Neste caso a conexão será a música eletrônica. “Isso não apenas celebra nossa diversidade, mas também constrói pontes entre culturas, enriquecendo nossa sociedade e promovendo a convivência pacífica”.

EXPECTATIVAS E FUTURO

Essa é a primeira edição do “Na Rua” e a expectativa para o evento “é extremamente positiva”. “Acreditamos que a combinação do cenário histórico com a proposta cultural do grupo ‘Função’ atrairá uma grande participação da comunidade, promovendo a música, cultura e arte”, disse Carlos.

A divulgação do evento teve muita dedicação, com publicações em redes sociais (@func.ao) e cartazes em pontos da cidade, como o Jardim Botânico e o Centro de Cultura e Lazer. A expectativa de público está em torno de 300 pessoas em rotativo, de acordo com Richà.

“A galera vai se deparar com uma energia muito gostosa, uma música muito boa, vários amigos, várias pessoas do bem. É o que a gente espera também, várias pessoas do bem querendo agregar para o evento”, disse o DJ.

Na Rua – Cultura Tech