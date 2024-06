Estreias dos streamings tem estrelas de Hollywood em foco no mês de junho

Jake Gyllenhaal estrela minissérie Acima de Qualquer Suspeita Divulgação, da Apple TV – Foto: Divulgação Apple TV

As produções que chegam às plataformas de streaming no sexto mês do ano tem em foco atores renomados de Hollywood. O Caderno L listou sinopses de filmes e uma minissérie que tem elencos de “peso”, incluindo Jake Gyllenhaal, Zac Efron, Nicole Kidman, Joey King e Adam Driver.

O seriado de oito capítulos “Acima de Qualquer Suspeita” da Apple TV, protagonizado por Jake, conta ainda com Ruth Negga, Bill Camp, Elizabeth Marvel, Peter Sarsgaard, O-T Fagbenle e Renate Reinsve.

Atores de renome nacional não ficam de fora. O streaming Netflix inclui ainda uma produção brasileira recém lançada nos cinemas, o filme “Apaixonada”, com Giovanna Antonelli, Danton Mello e Rodrigo Simas como protagonistas.

Também estreiam novas temporadas das séries aguardadas pelo público nas plataformas: The Boys, no Amazon Prime Video, e Bridgerton, da Netflix. Confira as sinopses!

Apaixonada

11 de junho

Beatriz (Giovanna Antonelli) é uma mulher de 40 anos que percebe o quanto sua vida é monótona. Após alguns acontecimentos chocantes, ela entra em desespero e enfrenta uma crise de identidade. Beatriz decide começar uma jornada emocionante de autoconhecimento que a leva a ficar próxima de todas as paixões que a vida é capaz de oferecer.

Plataformas não deixaram estrelas nacionais de fora. Apaixonada chega à Netflix com Giovanna Antonelli, Danton Mello e Rodrigo Simas – Foto: Divulgação/Netflix

Onde assistir: Netflix

Acima de Qualquer Suspeita

12 de junho

Estrelada por Gyllenhaal como o promotor-chefe Rusty Sabich, a trama leva os espectadores a uma viagem pela investigação de um terrível assassinato que vira a promotoria de Chicago de cabeça para baixo quando um de seus membros se torna suspeito. A série aborda temas como obsessão, sexo, política, poder e os limites do amor enquanto o acusado tenta manter a família unida e o casamento em segurança.

Onde assistir: Apple TV

Bridgerton – 2ª parte da 3 temporada

13 de junho

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) finalmente desiste de correr atrás de Colin Bridgerton (Luke Newton), depois de ouvir as duras palavras que ele disse sobre ela na temporada anterior. No entanto, Penelope decide que é hora de se casar. Mas a falta de confiança faz com que sua aventura na temporada de casamentos seja um verdadeiro fracasso. Colin, por sua vez, está de volta de suas viagens de verão, com um visual novo e cheio de autoestima. Ele percebe que Penelope começou a tratá-lo com indiferença. Disposto a reconquistar a amizade dela, Colin se oferece para ensinar Penelope a conseguir um marido. Só que as aulas funcionam bem demais, e Colin fica com ciúmes.

Onde assistir: Netflix

The Boys (4ª temporada)

13 de junho

Nos novos episódios de The Boys, o mundo está à beira de um colapso. Victoria Neuman está mais perto do que nunca do Salão Oval e sob o domínio de Capitão Pátria, que está consolidando seu poder. Billy Bruto, com apenas alguns meses restantes de vida, perdeu o filho de Becca e seu emprego como líder dos The Boys. O resto da equipe está farto de suas mentiras. Com os riscos mais altos do que nunca, eles precisam encontrar uma maneira de trabalhar juntos e salvar o mundo antes que seja tarde demais

Onde assistir: Amazon Prime Video

Ferrari

19 de junho

Ferrari é uma cinebiografia que conta a história de vida do poderoso empresário italiano de carros esportivos Enzo Ferrari (Adam Driver). O filme mostra como Ferrari e sua família revolucionaram a indústria automotiva e, de certa forma, ajudaram a criar o conceito das corridas de Fórmula 1.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Tudo em Família

28 de junho

A única coisa pior do que ser assistente de uma estrela de cinema exigente que não leva você a sério? Descobrir que ele está apaixonado pela sua mãe. Um romance inesperado tem consequências “divertidas” para uma jovem (Joey King), sua mãe (Nicole Kidman) e seu chefe astro de cinema (Zac Efron), que lidam com as dificuldades do amor, do sexo e de identidade.

Onde assistir: Netflix

QUADRO Filmes nacionais na Netflix

