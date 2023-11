Escritora de Nova Odessa apresenta novo livro na Flip, em Paraty

Regina Pocay participará do evento considerado um dos principais festivais literários do Brasil e da América do Sul

Depois de participar da Bienal do Livro do Rio, do Lady Diamond em São Paulo e da Flaam (Feira Literária e Artística de Americana), a escritora de Nova Odessa Regina Pocay se prepara para apresentar o livro “Realize: Conexões e Saberes” na Flip (Feira Literária Internacional de Paraty). O evento que acontece até domingo (26), no litoral do Rio de Janeiro.

Regina, que também é educadora comportamental e especialista em respiração consciente, estará no evento junto ao coletivo de escritoras “Escreva Garota”, do qual faz parte. Além de apresentar o livro, ela participará de uma sessão de autógrafos no início da noite de domingo. A feira é considerada um dos principais festivais literários do Brasil e da América do Sul.

Regina Pocay com o livro Realize Conexões e Saberes – Foto: Divulgação

“Estou muito feliz pela oportunidade de apresentar esta obra tão incrível na FLIP, que é um evento tradicional da literatura. Será mais um momento para compartilhar as histórias dessas mulheres inspiradoras e, claro, contar mais sobre a jornada Realize, que é um projeto lindo e que vai além das páginas do livro”, disse.

Lançado em agosto em Nova Odessa, “Realize: Conexões e Saberes” é uma coletânea com relatos inspiradores de oito coautoras e quinze convidadas. Os textos abraçam os mais diversos temas do universo feminino, oferecendo insights (clareza) sobre saúde, bem-estar, empreendedorismo, maternidade, trabalho, realização, entre outros assuntos.

As histórias e reflexões ressoam em pessoas de todas as idades e origens, tornando-se uma leitura significativa para quem busca inspiração e conexão.

Além do livro, o projeto conta com uma variedade de itens que carregam a mensagem de “Realize” consigo. “‘Realize’ vai além do livro, com uma série de produtos desenvolvidos especialmente para inspirar as pessoas em seu dia a dia”, conta Regina.

Entre os produtos estão cartas reflexivas com mensagens inspiracionais escritas por Regina, canecas e canetas com frases que lembram a importância de manter a mente aberta para novas ideias e oportunidades, planners, ebooks e, ainda, treinamentos e mentorias.

É possível adquirir o livro e os produtos de “Realize” no Instagram (@repocay) e no site institutoreginapocay.com.br. O livro também está à venda na Papelaria Avante (Rua Rio Branco, 1440, Santa Rosa) e na Maximania Conveniência (Rua André Luiz Vilela, 246, Parque Industrial Fritz Bersin), ambos em Nova Odessa.