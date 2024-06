Em reencontro de Will Smith e Martin Lawrence, ‘Bad Boys: Até o Fim’ chega aos cinemas nesta quinta

Uma das duplas mais icônicas de Hollywood está de volta. “Bad Boys: Até o Fim” chega aos cinemas de Americana e região nesta quinta-feira (6), em estreia exclusiva para o Brasil. O filme é o quarto da franquia estrelada por Will Smith e Martin Lawrence, que teve início em 1995. De acordo com a Sony Pictures, produtora da obra, o lançamento nas telonas brasileiras será um dia antes dos Estados Unidos, terra natal do filme.

A trama é dirigida pela dupla Adil El Arbi e Bilall Fallah e roteirizada por Chris Bremner. Nela, os detetives Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence), que investigam o tráfico de drogas em Miami, caem em uma armadilha do cartel e passam a ser perseguidos pela polícia.

Bad Boys: Até o Fim é o quarto filme da franquia estrelada por Will Smith e Martin Lawrence – Foto: Divulgação/Sony Pictures

A reviravolta se deu por conta de James McGrath (Eric Dane), o verdadeiro vilão da franquia, acusar Capitão Howard (Joe Pantoliano), morto no último filme, de estar envolvido com o tráfico. Assim, os detetives terão de proteger suas próprias vidas e a dignidade de Howard, que foi uma espécie de mentor da dupla ao longo das quase três décadas de Bad Boys.

Além de Will Smith e Martin Lawrence, o elenco de Até o Fim conta com Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Nuñez, Eric Dane, Ioan Gruffudd, Jacob Scipio, Melanie Liburd, Tasha Smith com Tiffany Haddish e Joe Pantoliano. O último nome entrega que, apesar do Capitão Howard ter morrido em Bad Boys Para Sempre, o personagem terá uma aparição na nova obra.

Sucesso de bilheteria

Além do sucesso entre o público, os três primeiros filmes da franquia arrecadaram, somados, cerca de US$ 840 milhões de dólares. O primeiro Bad Boys faturou US$ 141 milhões, o segundo US$ 273 milhões, enquanto o terceiro arrecadou US$ 426,5 milhões.

O filme tem 1h55 de duração e estará em cartaz tanto na versão dublada quanto na legendada nos cinemas de Santa Bárbara d’Oeste, com horários de exibição nos períodos da tarde e noite.

Programação dos cinemas

Moviecom – Tivoli Shopping

Bad Boys: Até o Fim

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 17h00 e 19h20

Sáb., Dom., Feriado – 14h40, 17h00 e 19h20

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 21h40 (leg)

Sáb., Dom., Feriado – 21h40 2D (leg)

Assassino por Acaso

Qua. – 15h10 e 21h30

Imaculada

Qui., Sex., Seg., Ter. – 15h10 e 21h45

Sáb., Dom., Feriado – 14h00 e 21h45

Planeta dos Macacos: o Reinado

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 15h50, 18h40 e 21h30 Sáb., Dom., Feriado – 15h50, 18h40 e 21h30

Amigos Imaginários

Qua. – 14h50

Qui., Sex., Seg., Ter. Sáb., Dom., Feriado – 15h20

Garfield: Fora de Casa

Sáb., Dom., Feriado – 13h50

Furiosa: Uma Saga Mad Max

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua., Sáb., Dom., Feriado – 16h00 – 18h50

Os Observadores

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua., Sáb., Dom., Feriado – 17h30 – 19h40 – 21h50

Multiplex – Villa Multimall

Bad Boys: Até o Fim

Qui., Sex., Seg. e Ter. – 17h e 19h30

Sáb. e Dom. – 14h30, 17h e 19h30

Qua. – 14h30, 17h e 19h30

Imaculada

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 22h (leg)

Planeta dos Macacos: o Reinado

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 18h30

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 21h20 (leg)

Amigos Imaginários

Sáb., Dom. e Qua. – 13h40 e 16h

Garfield: Fora de Casa

Sáb., Dom. e Qua. – 14h e 16h10

Furiosa: Uma Saga Mad Max

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 21h10

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 18h10 (leg)

*Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco