Do Prado e Vini Maués fazem show de lançamento em Americana nesta sexta

A dupla faz show de estreia do recém lançado “Prado e Maués”

Os artistas Do Prado e Vini Maués fazem show do trabalho conjunto recém-lançado “Prado e Maués” nesta sexta-feira (7), a partir das 19h, em Americana. Esse é o primeiro show de lançamento de uma série que a dupla planeja.

Esta também é a primeira vez que Do Prado e Vini Maués vão dividir o mesmo palco. O show será realizado na hamburgueria “Hasta La Vegan, Burger!”, localizada na Avenida Campos Sales, 307, no Jardim Girassol. Os ingressos estão a R$ 10 no sympla.com.br.

Prado & Maués é fruto da parceria inédita entre os dois artistas, com faixas assinadas por ambos desde a composição até a produção e finalização. O trabalho apresenta músicas que abrangem os gêneros indie, pop, romântico e brasileiro.

Americanense, o músico e compositor Do Prado faz parte de um cenário singular que está imerso no rock independente, representado por muitas bandas do gênero.

Vini Maués é cantor, compositor e produtor musical. Artista independente em atuação desde 2020, apresenta canções sobre sentimentos, pessoas e lugares, passeando entre sonoridades da música brasileira, indie rock e carimbó.