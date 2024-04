Conselho Municipal de Política Cultural de Santa Bárbara realiza 1º Fórum de Cultura 

O Conselho Municipal de Política Cultural de Santa Bárbara d’Oeste realizada na próxima terça-feira (23) o 1º Fórum de Cultura – PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura). O encontro acontece no Anfiteatro Detinha Dagnoni, na Avenida Monte Castelo, 1000, no Jardim Primavera. O fórum dá sequência às consultas públicas para a implementação e execução da PNAB no município.

Após a construção do Plano de Ação e consulta para a construção do PAAR (Plano Anual de Aplicação de Recursos) junto ao Conselho Municipal de Política Cultura, o fórum tem o objetivo de promover o compartilhamento de ideias e ser um canal de participação social e de trabalho conjunto entre a sociedade civil e o Poder Público.

A iniciativa contribuirá com a construção do PAAR, que deverá ser enviado ao Ministério da Cultura para definir as diretrizes dos instrumentos de seleção para aplicação dos recursos recebidos.

Com a aplicação da lei, a União repassará recursos aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Santa Bárbara receberá o valor de R$ 1.280.139,47.

Serão cerca de R$ 460 mil para apoio de fomento à cultura; R$ 320.034,17 para ações de implementação da Política Nacional Cultura Viva; e R$ 500 mil para execução de reforma em equipamento público de cultura.