Conhecido internacionalmente pelo single ‘Rude’, Magic! chega à região com turnê em abril

A banda canadense Magic!, internacionalmente conhecida pelo single de sucesso “Rude”, apresentará a turnê de 10 anos do grupo no Expo America, em Nova Odessa, no dia 12 de abril. Os ingressos para o show já estão à venda no site Bilheto e ganham um ponto físico no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, na próxima semana.

Rude, uma mistura de reggae com pop, foi o single de estreia do grupo em 2013, e fez parte do primeiro álbum, o “Don’t Kill the Magic”. A composição fala sobre a tentativa de um homem de ter a bênção do sogro para que se case com a filha dele.

Os planos foram frustrados e o eu-lírico indaga “why you gotta be so rude?”, “por que você tem que ser tão rude?”, em português. No entanto, o homem garante que o casamento não poderá ser impedido.

A história de amor fadada ao fracasso dominou as paradas ao redor do mundo há 10 anos, chegando ao primeiro lugar em nove países. No Reino Unido, o sucesso ganhou disco de ouro, e outros 13 discos de platina entre a Europa e a América do Norte.

No Brasil, Rude esteve em 25º entre o top 100. Agora, em 2024, Magic! faz uma turnê pelo país, visitando 10 cidades brasileiras. A banda percorrerá apenas duas cidades no interior de São Paulo: Ribeirão Preto e Nova Odessa.

Turnê comemora os 10 anos da banda Magic! – Foto: Divulgação

De acordo com Caio Arbex, especialista em novos negócios da Expo América, a “excelente” localização capacita o local a receber grandes turnês mundiais que normalmente só passariam pelas capitais do Brasil.

“Expo América é hoje a maior casa de eventos do interior, operando nos moldes das grandes casas de espetáculos do mundo, com palco, sistema de iluminação, sonorização e painéis de led fixos”, disse sobre a estrutura do local.

Magic! é o primeiro show internacional que a casa recebe após a reabertura para eventos do gênero.

Para o show do Magic! o espaço será dividido em dois setores: pista premium e pista comum. Os ingressos variam de R$ 140 (promocional com doação de 1kg de alimento ou meia entrada) a R$ 240 (inteira) para o primeiro setor. No segundo, os ingressos estão entre R$ 220 e R$ 440.

Na semana que vem o público poderá comprar as entradas em um ponto físico no Tivoli Shopping. O Expo América terá um quiosque no empreendimento, que venderá ingressos para todos os shows da casa de eventos, além de possibilitar a criação de uma comunidade que terá benefícios e vantagens. O dia de abertura do espaço ainda não foi definido.