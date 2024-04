Conheça as atrações da 2ª edição do Rota Cervejeira de Americana

A 2ª edição do “Rota Cervejeira” de Americana será realizada neste sábado e domingo (20 e 21), das 11h às 22h, no CCL (Centro de Cultura e Lazer). O evento voltado à apreciação da bebida à base de cevada também terá uma programação musical focada no pop rock, rock e blues, e estará repleta de artistas e bandas da região.

Banda Pangarés Selvagens faz estreia no Rota Cervejeira neste sábado (20) – Foto: Flavio Queiroz/Divulgação

A Rota Cervejeira tem seis shows programados para animar o evento. Nos intervalos, o som ficará sob a responsabilidade do DJ Viny Blanco, que também toca na abertura e encerramento de cada dia.

O primeiro show do sábado acontece às 12h30, com Samara Bueno e Banda. A cantora, compositora e guitarrista foi participante do programa The Voice Brasil em 2019.

Em seguida, será a vez da banda americanense Pangarés Selvagens, que faz sua estreia no Rota Cervejeira.

“Estamos muito empolgados para essa aparição, que será a nossa primeira apresentação em um espaço público destinado à cultura e ao lazer na nossa cidade de origem”, disse o vocalista e guitarrista da banda Brudy Jones.

O grupo apresenta o show “Mais Respeito, Rapaz!”, com músicas do novo álbum homônimo, com composições inéditas e variadas que transitam entre canções de amor e despedida.

Encerrando a noite, sobe ao palco a banda Elephant tocando o classic rock, passando por Beatles, Led Zeppelin, AC/DC e Iron Maiden. A banda é composta por músicos experientes, como o guitarrista conhecido nacionalmente Kiko Shered, da banda Viper.

No domingo (21), a programação de show começa também às 12h30, com Geraldo Barbosa – One Man Banda (monobanda). O músico toca vários instrumentos simultaneamente, seguindo um repertório de blues e folk.

Às 16h será a vez da banda G.T.C. O trio apresenta um repertório variado, com clássicos do rock internacional e nacional. Eles transitam entre bandas como Pink Floyd, Led Zeppelin, The Police, Raul Seixas, Legião Urbana e Titãs.

A banda de Nova Odessa Artéria Rock traz o rock and roll da década 1980 e suas influências – Foto: Divulgação.JPG

Encerrando a 2ª Rota Cervejeira, a novaodessense Artéria Rock. A banda se apresenta pela segunda vez no evento e leva um repertório com rock e pop rock dos anos 1980.

“Ano passado ‘deu’ muita gente, um público muito bacana. Foi muito importante para nós porque aumenta a visibilidade da banda, apesar de já sermos bem conhecidos [na região]”, disse o baixista e vocalista, Marcelo Morais.

O evento tem entrada gratuita e contará com 10 cervejarias de Americana e região, além de praça de alimentação com food trucks.

A Rota Cervejeira também estará arrecadando doações de 1kg de arroz para o Fundo Social do município.

2ª Rota Cervejeira

Data e horário: sábado e domingo (20 e 21), das 11h às 22h

Local: Centro de Cultura e Lazer

Endereço: Av. Brasil, 1.293 – Parque Residencial Nardini, Americana

Entrada: Gratuita