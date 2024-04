‘Concertos na Basílica’ tem nova edição neste sábado com apresentação gratuita em Americana

O Grupo Palimpsesto se junta ao Coro Osvaldo Lacerda para apresentar a “Misa Criolla” na Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua, em Americana, neste sábado (13), às 19h30. A realização do concerto é da Rede Cultural Carmina Nova. A entrada é gratuita.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O concerto faz parte da série “Concertos na Basílica”, que chega à sua terceira edição hoje. No repertório estarão as composições “Sonatina”, “Los Momentos”, “Atacameños”, “Entre morir e non morir”, “Trem do Pantanal”, “Misa Criolla e Canción con todos”. A regência e direção artística é de Bruno Costa.

O destaque fica para a apresentação da “Misa Criolla”, que dá nome ao concerto da noite. De acordo com o músico Eduardo Lustosa, responsável por promover os concertos na Basílica, a peça é icônica.

“A Misa Criolla é a primeira composição latina-americano em língua vernácula em uma época na qual a igreja estava se abrindo para a possibilidade de que a liturgia fosse celebrada na língua de cada país. Anteriormente era apenas latim”, contou.

A latinidade vai ao encontro do Grupo Palimpsesto, que foi criado em 1988 com a intenção de mostrar ao público brasileiro que existe música latina que foge do convencional e ainda é desconhecida.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Nesse contexto, o Palimpsesto surge para mostrar que é possível mesclar “ingredientes” da música clássica aos instrumentos latinos. O grupo estava em temporada de apresentação com o Coro Osvaldo Lacerda e Eduardo viu a oportunidade de trazê-los para a série de concertos.

Já participaram do projeto o grupo internacional de renome Harpa Dei e a Orquestra Sinfônica de Americana com o Coro Collegium Vocale de Campinas.

A ideia do projeto “Concertos na Basílica” é promover o contato do público com a experiência de contemplar a música sacra com a erudita. A proposta é que os concertos aconteçam mensalmente no santuário.