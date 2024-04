Clube de Leitura do Léo Sallum discute ‘Capitães da Areia’ no dia 22, em Santa Bárbara

O livro “Capitães da Areia” - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste/Divulgação

O Clube de Leitura do “Léo Sallum” trará em abril um livro que chegou a ter sua primeira edição proibida e queimada numa fogueira em praça pública. A obra “Capitães da Areia”, do autor Jorge Amado, será discutida no dia 22 de abril, às 19 horas, no Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum” de Santa Bárbara d’Oeste, localizado na Cidade Nova.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Contando a história de meninos em situação de rua, na cidade de Salvador de 1937, o livro pode ser emprestado de forma gratuita nas bibliotecas do Centro Cultural e Biblioteca Profº “Léo Sallum”, na Cidade Nova, Biblioteca “Neide Crócomo”, localizado no CEU das Artes, no Planalto do Sol 2, e Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux”, no Conjunto Roberto Romano.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Caso não tenha cadastro nas bibliotecas, é necessário levar um documento com foto (RG) e um comprovante de residência recente. Não há custos e nem inscrição ou agendamento prévio. Moradores de outras cidades podem fazer seu cadastro e emprestar obras também.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Para participar do Clube é necessário ter acima de 14 anos, realizar a inscrição por meio do WhatsApp da Biblioteca “Léo Sallum” (19) 3457.4627 e aguardar o contato para mais informações. Ao todo, são 25 vagas preenchidas por ordem de inscrição.