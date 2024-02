‘CineSolar’ tem exibição gratuita de filmes em Santa Bárbara nesta quarta-feira

Edição do CineSolar exibe curtas-metragens infantis e o filme “Sing 2” – Foto: Thaina Tibana

O Complexo de Esportes e Qualidade de Vida “Society Vagner Aparecido Nunes Mazolinha”, do Santa Rita, será tomado pela sétima arte e a sustentabilidade nesta quarta-feira (28).

O CineSolar – primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil – fará a primeira exibição gratuita de filmes do ano em Santa Bárbara d‘Oeste. A ação, que acontece ao ar livre, exibirá curtas-metragens infantis e o filme “Sing 2”, a partir das 19h.

Um furgão – que é uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz – é o protagonista responsável pela magia do CineSolar. O veículo é adaptado com as placas fotovoltaicas no teto e carrega todo o cinema: as cadeiras e banquetas, os sistemas de conversão de energia e armazenamento, de som e projeção, incluindo a tela.

Suas luzes coloridas, a decoração de material reciclado e os objetos com princípios de magnetismo e eletricidade (laser e bola de plasma) ensinam, de forma lúdica, como a luz do sol se transforma em energia elétrica.

Dividido em duas sessões, a primeira, que começa às 19h, terá a exibição de quatro curta-metragens infantis e ambientais com a temática “Protagonistas do Amanhã: Moldando o Futuro”. Os títulos são: “Bao”, “Valentino”, “Lily’s Hair” e “A Incrível Aventura das Sonhadoras Crianças contra Lixeira Furada e Capitão Sujeira”.

A verdadeira “estrela da noite” é o Furgão, que leva consigo todos os aparatos necessário para realização do CineSolar – Foto: Pedro Cerqueira

Em seguida, às 20h, na segunda sessão, Buster Moon e a galera enfrentam seus medos, e superam seus limites em uma jornada para convencer o recluso astro Clay Calloway a subir aos palcos novamente em “Sing 2”.

De acordo com a idealizadora do CineSolar, Cynthia Alario, apenas 9% das cidades brasileiras têm cinema e, quando têm, a programação pode ser muito cara para famílias, que precisam arcar com os custos de ingressos, transporte e alimentação.

“Neste contexto, o CineSolar é uma alternativa de programação cultural gratuita e ao ar livre para todas as pessoas. Afinal, assistir a filmes com os amigos é muito mais legal. E, no primeiro cinema do Brasil que funciona com energia limpa e renovável, é melhor ainda”, disse.

A 7ª edição do CineSolar é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da CPFL Energia, apoio do Instituto CPFL e da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo e de Educação, e é realizada pela Brazucah Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Além das sessões de cinema, que neste ano também contarão com curtas-metragens que aproximam o Brasil da interessante e milenar cultura chinesa, serão promovidas 52 oficinas em escolas públicas, com linguagem audiovisual e técnica de animação em stop motion.

O CineSolar

O projeto CineSolar também é estação móvel de ciências, arte e tecnologia – Foto: Thaina Tibana O projeto CineSolar também é estação móvel de ciências, arte e tecnologia – Foto: Thaina Tibana

Lançado pela Brazucah Produções há 11 anos, o CineSolar transforma espaços públicos e abertos em salas de cinema. O projeto já realizou cerca de 2300 sessões (com exibição de 220 filmes) e 690 oficinas para 341 mil pessoas de 700 cidades, de 23 estados e do Distrito Federal.

O projeto, que cumpre 10 dos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), já percorreu – com seus furgões Mahura e Tupã – mais de 302 mil quilômetros pelo país e atua com o objetivo de democratizar o acesso às produções audiovisuais – principalmente as nacionais-, promover ações e práticas sustentáveis, a inclusão social e difundir a tecnologia da geração de energia solar.

CineSolar – Santa Bárbara d’ Oeste