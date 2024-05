CEU de Santa Bárbara recebe projeto sobre cultura do pião neste sábado

O CEU das Artes de Santa Bárbara d’Oeste terá um dia dedicado à tradição milenar do pião. Neste sábado (18), o “Projeto Nutar: Um Giro entre Territórios, Culturas e Memórias” realiza uma tarde gratuita com apresentações e espetáculo circense.

A atividade começa às 14h e terá acessibilidade Libras e para pessoas em cadeiras de rodas ou com mobilidade reduzida.

A tarde começa na quadra com a “Vivência de Pião”, momento em que crianças e adultos aprendem e praticam diversos truques com piões. Quem guiará os participantes é o trio de artistas Emerson Noise, Matias Donoso e Valentín Flamini.

O público descobrirá formas distintas de brincar e jogar com o Minimuseu do Pião. Além disso, conhecerão um pouco da história deste objeto, que data de 4 mil anos a.C., e suas diferentes relações culturais.

Cada participante receberá um pião para testar suas habilidades e receberá dicas de truques, técnicas e possibilidades de jogos.

O público também será apresentado a piões com rolamentos e outras tecnologias que favorecem o desempenho e a realização de truques específicos.

Às 16h30, o auditório do CEU recebe o espetáculo “Nutar: Girando pelo fio do tempo”, que conduz o público a uma viagem por meio da história do pião.