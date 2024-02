Best-seller de autora autista chega ao Brasil

O best-seller do Sunday Times “Os Devoradores de Livros”, da escritora autista Sunyi Dean, chegou ao Brasil pela editora Alta Novel. O livro é um romance provocativo que desafia as convenções dos contos de fadas ao explorar a distorção da realidade e a ilusão dos “felizes para sempre”.

Os Devoradores de Livro é best-seller – Foto: Divulgação/Alta Novel

O enredo apresenta um clã no qual as pessoas devoram livros para sobreviver. Devon é parte dessa ascendência, criada a base de contos de fadas. Nesse clã, em que as pessoas devoram livros literalmente para sobreviver, obras de princesas fazem parte apenas da alimentação feminina – uma ferramenta para moldar as percepções das mulheres.

Porém, o destino se revela cruel quando Devon tem uma criança que nasce com apetite sombrio por mentes humanas – e não por livros. Em fuga, a protagonista busca uma cura para a fome de Cai enquanto enfrenta pressão da família e da sociedade.

Lançada pela Alta Novel, a obra oferece uma crítica social embalada em uma trama fantástica e sombria. A autora discute os limites do domínio e conhecimento, as consequências da exclusão e da opressão e questiona como as pessoas consomem informação na atualidade.

O livro já está disponível no Brasil com venda pela Amazon, por R$ 65,90.