Americana recebe festa de lançamento do novo álbum da banda Fresno nesta quinta

Americana foi uma das cidades do mundo a ser selecionada para receber a “Fresno – Global Listening Party” – uma festa em que o público escuta em primeira mão o novo trabalho de um artista. O evento de lançamento do álbum “EU NUNCA FUI EMBORA – Parte I”, da banda Fresno, acontece nesta quinta-feira (4).

Ao todo são 29 cidades de diversos estados brasileiros, e países como Portugal e Irlanda, que recebem o lançamento. As festas acontecerão simultaneamente com início pontualmente às 19h e com audição do álbum prevista para às 21h.

Em Americana o lançamento acontece no bar Vibes Coffee Shop, localizado na Rua Dom Barreto, 811, no Paraíso. Os ingressos são comercializados em lote único a R$ 25, no www.shotgun.live.

Além da reprodução exclusiva do novo álbum na íntegra, as festas também recebem DJs que tocam sucessos do emo nacional e internacional.