Americana oferece curso gratuito ‘Youtuber: Apresentação e Produção’ 

A Prefeitura de Americana está ofertando o curso gratuito “Youtuber: Apresentação e Produção”. As inscrições seguem até esta sexta-feira (26) por meio do banner na página inicial do site da administração (www.americana.sp.gov.br).

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A idade mínima para se inscrever é 16 anos e a carga horária será de 24 horas, dividida em três horas de aula diárias durante oito dias. Ao todo, vinte vagas foram disponibilizadas. As aulas serão ministradas pelo Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial).

Os alunos terão acesso aos seguintes conteúdos: mídias sociais e plataformas de vídeo; linguagem de vídeo na internet; roteiro: formato e estilo; técnicas de apresentação de vídeos para internet; equipamentos de produção; e publicação de vídeos na internet.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

As aulas serão realizadas entre os dias 6 e 16 de maio, das 8h às 11h, de segunda a quinta-feira, na Diaconia São Judas Tadeu, localizada na Avenida Armando Sales de Oliveira, 730, no Jardim Ipiranga.

O curso foi adquirido pela prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022). A aquisição foi deferida pelo Comcult (Conselho Municipal de Cultura).