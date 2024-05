Americana apresenta proposta para recursos da Lei Aldir Blanc em audiência pública

Encontro será realizado no auditório do CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, a partir das 19h

A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana e o Comcult (Conselho Municipal de Cultura) realizam uma audiência pública nesta segunda-feira (13), às 19h, para apresentação da proposta para o PAAR (Plano Anual de Aplicação dos Recursos) da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc). O encontro será no auditório do CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, nº 1293.

O evento é voltado para servidores da pasta, membros do ComCult, agentes culturais e sociedade civil. A audiência é obrigatória para o município avançar no processo de aprovação do PAAR, que deverá ser publicado e encaminhado ao Governo Federal até 31 de maio.

A proposta do Plano Anual de Aplicação de Recursos foi elaborada após a realização de 11 escutas da sociedade civil, obrigatórias para obtenção de subsídios para sua elaboração. Os encontros ocorreram entre os dias 8 de abril e 2 de maio.

As informações colhidas nas escutas foram analisadas por uma comissão montada especificamente para o PNAB em Americana na segunda-feira (6). O grupo foi composto por quatro integrantes do Comcult, representando a sociedade civil, e quatro servidores da Secretaria de Cultura e Turismo, representando o poder público.