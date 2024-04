‘A Primeira Profecia’, com Sonia Braga, estreia nesta quinta nos cinemas

Longa é prelúdio do filme “A Profecia”, de 1976, e traz esclarecimentos sobre o clássico do terror psicológico; veja os filmes em cartaz na região

O filme “A Primeira Profecia” estreia nesta quinta-feira (4) com a atriz brasileira Sonia Braga no elenco principal. O lançamento da 20th Century Studios é um prelúdio – peça introdutória de uma obra anterior – do filme “A Profecia” (1976), e tem como ponto focal do roteiro alguns esclarecimentos, como a origem do bebê Damien (Harvey Spencer Stephens).

O filme, dirigido por Arkasha Stevenson, se inicia quando a jovem americana Margaret é enviada a Roma para começar uma vida de serviço à igreja. Lá, ela se depara com uma escuridão que a faz questionar sua própria fé e acaba desvendando uma aterrorizante conspiração que deseja provocar o nascimento do mal encarnado só para que a igreja possa ter novos fieis.

“Como você controla quem não acredita? Você cria algo a se temer”, alerta Padre Brennan (Ralph Ineson) sobre a conspiração. No elenco principal do prelúdio também estão Nell Tiger Free, como Margaret Daino, Bill Nighy interpretando Cardeal Lawrence, e Sonia Braga como a rígida e amada Madre Superiora Irmã Silva.

A atriz brasileira Sonia Braga está no elenco principal e interpreta Madre Superiora Irmã Silva – Foto: © 2024 20th Century Studios. Todos os direitos reservados

Esclarecimentos

O filme “A Profecia” é considerado uma produção indispensável para quem gosta do gênero. A história do pequeno Damien, o anticristo mirim, é contada neste clássico que mostra a trajetória da família de um diplomata americano que decide adotar um recém-nascido de origem desconhecida ao ocultar de sua esposa que seu filho nasceu morto.

Pouco se sabe sobre como o bebê demoníaco foi concebido, mas é justamente a história de Margaret Daino (Nell Tiger Free) que irá esclarecer essa dúvida.

“Margaret sempre teve uma dor interna, oriunda de sua infância turbulenta, e às vezes isso se manifesta externamente, assim como todas as nossas dores como humanos. Mas acredito que ela é uma boa pessoa, com uma alma boa”, disse Free sobre sua personagem.

A nova história também traz à tona de onde veio o padre que alerta o pai de Damien sobre sua verdadeira origem e o perigo que ele representa. Além disso, a relação do anticristo com a Itália também será esclarecida.

PROGRAMAÇÃO DOS CINEMAS

Filmes em cartaz nas salas de cinema de Santa Bárbara

Moviecom – Tivoli Shopping

A Primeira Profecia

Qui., sex., seg., ter., qua. – 16h40, 19h20 e 21h45

Sáb., dom., feriado – 14h10, 16h40, 19h20 e 21h45

Godzilla e Kong: O Novo Império

Qui., sex., seg., ter., qua. – 16h50, 19h10 e 21h30

Sáb., dom., feriado – 14h30, 16h50, 19h10 e 21h30

Kung Fu Panda 4

Qui., sex., seg., ter., qua. – 15h40, 17h40, 19h40 e 21h40

Sáb., dom., feriado – 13h40, 15h40, 17h40, 19h40 e 21h40

Os Farofeiros 2

Qui., sex., seg., ter., qua. – 14h, 16h30 e 19h

The Chosen – Os Escolhidos

Qui., sex., seg., ter., qua. – 21h10

Sáb., dom., feriado – 16h10 e 21h10

Multiplex – Villa Multimall

A Primeira Profecia

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom. – 16h, 18h30 e 21h

Kung Fu Panda 4

Qui., sex., seg., ter., qua. – 16h30

Sáb., dom. – 14h e 16h30

Godzilla e Kong: O Novo Império

Qui., sex., seg., ter., qua. – 18h45 e 21h10

Sáb., dom. – 19h e 21h30

Dois é Demais em Orlando

Sáb., dom. – 14h

Os Farofeiros 2

Sáb., dom. – 14h

Uma Prova de Coragem

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom. – 18h15 e 20h45

The Chosen – Os escolhidos

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom. – 16h