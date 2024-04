9ª Semana Senac de Leitura traz poesia, literatura e nomes do hip hop à Americana

Com programação gratuita, estarão presentes artistas como Fabio Brazza e Lucas Afonso

A 9ª edição da Semana Senac de Leitura reúne diferentes atividades culturais gratuitas na unidade de Americana até sexta-feira (27). A programação terá atrações que vão de sarau a clubes de leitura. Artistas como Fabio Brazza e Lucas Afonso participam da programação.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com o tema “Literatura e Música: conexões da escola com o mundo”, a Semana Senac de Literatura se aprofunda na ligação entre as duas linguagens artísticas distintas, mas que se complementam ao mesmo tempo.

A feira de troca de livros, tradicional do evento, será realizada diariamente das 8h às 21h no Senac Americana, localizado na Rua Dr. Angelino Sanches, 800, na Vila São Pedro. Os visitantes poderão participar com obras literárias e gibis.

A organização orienta que materiais com conteúdo didático, político ou religioso não serão recebidos, assim como enciclopédias, dicionários, guias e revistas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Nesta terça-feira, entre 9h e 10h, a programação conta com o Sarau Arte nas Vielas, projeto da turma 123 do Programa Aprendizagem, que fomenta as diversas manifestações culturais periféricas e visa a interação de alunos e alunas por meio da poesia.

No mesmo dia, das 19h às 21h, o Clube do livro “#leiamulheres” se reunirá na biblioteca para debater o livro “Originárias: uma antologia feminina de literatura indígena”.

A 9ª Semana Senac de Leitura também contará com a presença de nomes da música. Fábio Brazza, referência do hip hop nacional, protagonizará a palestra “Explorando os Ritmos da Palavra: Literatura e Música na Educação” na quarta-feira (24), das 15h30 às 17h30.

O MC Lucas Afonso, autor do livro “A última folha do caderno”, guiará o bate-papo “Vozes da Periferia: Arte, Poesia e Resistência”, na quinta-feira (25). A atividade será realizada em duas sessões, a primeira das 10h30 às 11h30 e a segunda das 15h30 às 17h30.