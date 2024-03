Cultura Carência, promessa de beijo e estratégia marcam última Festa do Líder do ‘BBB 24’

Na madrugada desta quinta-feira, 28, o Big Brother Brasil 24 teve sua última Festa do Líder da temporada, liderada por Giovanna, já que agora o programa entra no “modo turbo”, com três eliminações por semana, acelerando o caminho até a grande final em 16 de abril. Ou seja, com o jogo se aproximando rapidamente do fim, não haverá mais Festas do Líder, priorizando-se as etapas finais de eliminações e competições decisivas para determinar o vencedor.

Os acontecimentos incluíram promessas de beijos, revelações sobre acordos prévios com entes queridos, e discussões sobre estratégias de jogo, envolvendo os participantes do Top 10.

Confira a seguir o resumo dos destaques do programa

Isabelle e a promessa de beijo

Durante a festa no BBB 24, ao som de Bixinho de Duda Beat, Alane sugeriu a Isabelle aproveitar o momento, dizendo: “Já que estamos aqui, vamos aproveitar o tempo que nos resta”. Isabelle respondeu prontamente: “Vou dar um beijo na tua boca”.

A conversa então se voltou para a relação entre Isabelle e Matteus, com Beatriz questionando os sentimentos de Isabelle, que admitiu gostar da companhia do brother: “Não sei. … Eu gosto de dançar com ele, de brincar com ele”. Alane observou que os dois têm “química”, mas Isabelle questionou a especulação das amigas: “Por que vocês estão nessa fanfic, gente? Vocês estão carentes”.

A questão da carência foi novamente mencionada por Alane na pista de dança, expressando desejo por intimidade: “Amiga, eu estou muito carente, eu vou embora. Eu quero beijar na boca. Eu preciso beijar na boca, alguém traz um participante novo”.

Beatriz explorou a possibilidade de romance, perguntando a Alane e Davi sobre suas chances de iniciar um namoro, enquanto discutiam expectativas de experiências marcantes, com Alane ansiosa por novidades na vida amorosa de Beatriz.

Lucas Henrique e o acordo com a mulher

Lucas Henrique compartilhou com Giovanna suas inquietações sobre o futuro após o término do BBB 24. O professor de educação física discutiu as incertezas relacionadas à sua carreira e a necessidade de planejar financeiramente com antecedência, revelando uma conversa prévia com sua mulher, Camila Moura.

“Se eu não ganhar o prêmio, eu preciso de trabalho urgente porque o dinheiro que eu tinha era até março. Abril, era tipo assim: ‘Camila, soma tudo que você vai receber no dia 25, guarda para usar em abril para poder pelo menos conseguir ir até maio arrumar alguma coisa para fazer'”. Lucas Henrique expressou a pressão de recomeçar sua vida profissional do zero, destacando: “Eu não tenho foto para vender, música, nada. Tenho que construir do zero, e isso demanda tempo”.

Vale lembrar que depois das declarações do Lucas para Pitel, sua colega de confinamento, Camila Moura colocou um ponto final no relacionamento.

Estratégias e alianças do Top 10

Davi utilizou a festa do BBB 24 como uma oportunidade para discutir estratégias e alertar sobre a sinceridade no jogo. Ele expressou a Matteus que estar entre os últimos dez participantes aumenta o risco e criticou a ideia de criar personagens para ganhar a simpatia do público: “Por mais que estejam vindo com sorrisos agora no final do jogo para querer me tapear, eu sei que é uma estratégia de jogo, isso não vai colar comigo”. “Não dá mais para querer inventar história”, acrescentou, sublinhando a importância da autenticidade.

Em uma conversa separada com Alane, Davi recebeu uma declaração de afeto: “É um amor forte de irmão que eu sinto muito grande por você”, disse ela. Questionando sua posição no pódio de Alane, ela revelou estar reconsiderando, evidenciando a profundidade de suas conexões pessoais. Eles compartilharam um momento de proximidade, dançando juntos ao som de “Que Sorte a Nossa” de Matheus e Kauan.

Mais tarde, Davi ofereceu conselhos a Isabelle, enfatizando a importância de se valorizar e evitar diminuir sua própria importância: “Você está aqui no Big Brother em busca de ser campeã, então não queira se colocar em quarto lugar, em quinto lugar. Se coloque em primeiro lugar”.

No contexto da estratégia de jogo, Pitel e Lucas Henrique discutiram os planos para a próxima formação do Paredão. Pitel manifestou seu desejo de enfrentar Matteus ou Isabelle, devido às tensões e dinâmicas existentes. Já em conversa com a Fernanda, a assistente social analisou como Alane e Beatriz, mesmo sendo aliadas, temem acabar num paredão com Davi. “Chegam a tremer na base de ir em um Paredão com ele, porque sabem que perdem também”, concorda a doceira.