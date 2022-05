Cultura Cadela dálmata de ‘Chicago Fire’ morre dias antes do fim da série

A cachorra Tuesday, que fazia parte do elenco de Chicago Fire desde o sétimo ano, morreu no último domingo, 22. Na última quarta-feira, 25, foi ao ar o último episódio da 10 temporada.

Nas cenas do seriado, a cadela da raça dálmata vivia no quartel dos Bombeiros e era um respiro em meio a tantos casos que os combatentes tinham que resolver diariamente. Nas redes sociais, parte do elenco prestou homenagem a ela.

“Com o coração partido por saber que minha amiguinha se foi”, escreveu o ator Daniel Kyri. Foi o personagem dele, Darren Ritter, quem levou Tuesday até o quartel pela primeira vez para ser adotada.

Na última terça-feira, 24, Christine Mahaney usou o perfil no Instagram para anunciar a morte da dálmata. “Como treinadora dela, este pode ser o post mais difícil que já fiz. Com o final da 10ª temporada também vem o último episódio de Tuesday en Chicago Fire”, escreveu ela.

“Parte meu coração compartilhar que ela faleceu no domingo, 22 de maio, devido a problemas renais imprevistos. Permitir que ela entre em suas casas e corações será para sempre valorizado. Tuesday adorou trabalhar no set e fazer parte da família ‘Chicago Fire’. Sua cauda nunca parava de abanar”, encerrou a treinadora.