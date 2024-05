Bruno Mars diz que quer comemorar aniversário no Brasil em outubro durante turnê

O cantor Bruno Mars falou no domingo, 5, sobre seu amor pelo Brasil e sobre sua volta ao país em outubro. Segundo o artista, a ideia é comemorar seu aniversário de 39 anos no dia 8 de outubro em show que ocorre em São Paulo.

“Os shows no Brasil sempre são diferentes, porque a energia das pessoas é diferente. A última vez foi tão incrível que agora quero comemorar meu aniversário por lá (…) avisem a todos, é a festa de aniversário brasileira do Bruno”, disse o cantor durante entrevista ao Fantástico, da TV Globo.

O cantor disse que na primeira vinda, marcada pela surpresa aos fãs com a interpretação da música Evidências da dupla Chitãozinho e Xororó durante o show no Festival The Town, houve uma busca de seu tecladista por uma música que mexeria com o público, a intenção agora é repetir o feito com uma nova surpresa.

“Quem sabe a gente não faz um concurso, qual música vocês querem que o John (tecladista) toque, para todo mundo cantar junto? Um momento de karaokê com o público”, contou Mars.

O artista também falou sobre como surgiu sua relação com o Brasil ao relatar que começou com um filme sobre capoeira que assistiu com o pai ainda criança. “Meu pai me levou ao cinema para ver um filme sobre capoeira. E a partir daí eu comecei a sonhar sobre um dia ir para o Brasil”, disse.

Bruno também falou sobre o apelido “Bruninho” que ganhou em sua primeira vindo ao Brasil em 2023. Segundo o artista, os fãs gritavam o apelido na porta do hotel e o nome pegou “Eu amo, me sinto um artista diferente quando vou ao Brasil.”

A turnê

O artista havaiano pousa no Brasil em outubro e se apresenta no dia 4 de outubro no Estádio Nilton Santos, na capital fluminense, nos dias 8 e 9, no MorumBIS, na capital paulista, e, em 17 de outubro, na Arena BRB Mané Garrincha, no DF.

Como comprar os ingressos

Os ingressos começam a ser vendidos nesta segunda-feira, 6, em uma pré-venda exclusiva para clientes do banco Santander. Em São Paulo, a venda abriu às 9 horas no site da Tickletmaster Brasil e abrirá às 11 horas na bilheteria oficial.

Já para Rio de Janeiro e Brasília, as entradas estarão disponíveis a partir de 11 horas online e 13 horas nas bilheterias.

Para o público geral, a venda terá início na quarta-feira, 8, nos mesmos canais e horários.

Na capital paulista, os ingressos variam entre R$ 235 (arquibancada meia entrada) e R$ 1.250 (pista premium inteira). Na bilheteria física, o cliente fica isento da taxa de serviço.