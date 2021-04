‘BBB 21’: Boninho defende Juliette, após a sister receber bronca da produção

Boninho negou boatos de que não gosta da Juliette, nas redes sociais, na madrugada desta quinta-feira, 15. Os comentários começaram após a sister levar uma bronca da produção do Big Brother Brasil 21 por maquiar Thais, que foi eliminada no paredão desta terça-feira, 13.

Juliette estava fazendo um tutorial de maquiagem enquanto aplicava os cosméticos na participante, quando ouviu uma voz da equipe do reality alertando: “Você é participante e não maquiadora”. Depois disso, ela perdeu 100 estalecas. A punição foi vista como injusta pelos internautas, que alegaram que outros participantes também falavam sobre seus trabalhos fora da casa.

Em stories, Boninho revelou que também não concordou com a produção e explicou que só teve conhecimento do ocorrido um dia depois. “Gente, só agora eu entendi a história da Juliette. Que é isso, tadinha! Só estava maquiando e não deixaram”, disse.

“Já dei uma bronca no diretor, não pode, né? Tadinha, ela pode maquiar o que ela quiser. Faz parte do jogo. Que coisa!”, completou. No seu Instagram, ele compartilhou um vídeo de Juliette dançando e contou que gosta de todos os participantes do programa.

Nos comentários do post, uma fã da paraibana pediu: “Boninho, não tenha raiva da nossa menina”. Em resposta, o diretor explicou: “Eu amo os 20! Imagina se boto alguém que eu não gosto? Sou amor para todos eles. Independente do que acontece lá! Recebo todos com um mega abraço. Coragem se jogar nesse jogo. Todos merecem respeito. Todos”, explicou o diretor.