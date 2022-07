Banda Kiss comete gafe e mostra bandeira da Austrália durante um show na Áustria

A banda americana Kiss cometeu uma gafe na despedida do show que fez em Viena, na Áustria, no domingo, 26. No encerramento, o telão instalado no alto do palco exibiu a mensagem “Kiss loves you, Vienna” (“Kiss ama vocês, Viena”), mas usando uma imagem estilizada da bandeira da Austrália e não da Áustria.

Se há alguma semelhança entre os dois países, está apenas na fonética do nome das nações, pois a Áustria localiza-se na Europa, enquanto a Austrália fica na Oceania – e suas bandeiras são bem distintas. A gafe viralizou nas redes sociais.

“Confundir a bandeira da Austrália com a da Nova Zelândia (e vice-versa) é fácil porque a diferença é só uma estrela a mais na da Austrália, mas a Áustria com a da Austrália é dose para elefante”, brincou um perfil no Twitter.

A banda preferiu não comentar o caso nas redes sociais, limitando-se a compartilhar somente notícias do show no país. A Kiss está em turnê de despedida com o show End of the Road Tour, que passou pelo Brasil em abril, e que promete ser a última do grupo. “Não queremos ser como um boxeador campeão do mundo que fica no ringue por tempo demais”, justificou Gene Simmons, vocalista e baixista da banda.