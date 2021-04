Cultura Agnaldo Timóteo é enterrado no Rio em cerimônia restrita

O cantor e compositor Agnaldo Timóteo, que morreu no sábado, 3, aos 84 anos, vítima de complicações da covid-19, foi enterrado na tarde deste domingo, 4, no Rio de Janeiro. Devido à pandemia, a cerimônia foi restrita a poucos familiares.

O enterro aconteceu às 14h15 no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap (zona oeste do Rio). Agnaldo foi enterrado no mesmo túmulo em que está sepultado seu irmão caçula – José Timóteo Filho morreu em 2010, aos 59 anos.

A cerimônia foi acompanhada por familiares como as duas irmãs de Agnaldo, Ruth e Maria do Carmo, e o filho Marcelo Timóteo. O padre Omar Raposo também participou do sepultamento.