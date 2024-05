Cultura Adolescente americana com síndrome de Down faz história ao conquistar título de Miss

Uma jovem de 17 anos fez história ao se tornar símbolo de representatividade nos Estados Unidos. Kayla Kosmalski acaba de se tornar a primeira menina com síndrome de Down eleita Miss Delaware Teen USA. Agora, a estudante irá representar o seu estado na competição Miss Adolescente Nacional, que ocorrerá em agosto deste ano.

Kayla conquistou o título em sua segunda participação no concurso de beleza. Entretanto, ela já é uma especialista no assunto, visto que desde os 5 anos já participa de competições do tipo.

Além disso, a menina é líder de torcida, nadadora e luta pela inclusão de pessoas com deficiência. Segundo a CBS News, seu lado ativista foi responsável pela aprovação de uma lei, que recebe seu nome, que orienta pessoas com deficiência em situações burocráticas.

“Só quero dizer que as pessoas com síndrome de Down podem fazer qualquer coisa em suas vidas. Eles são quem são. Eles são incríveis. Sejam gentis uns com os outros, e a síndrome de Down não me impede”, disse a miss.