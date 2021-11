Netflix divulga nomes do elenco principal da série live-action de One Piece

Enquanto o anime se aproxima do seu milésimo episódio, a gigante do streaming começa a dar cara ao seu novo live-action

Sucesso de audiência, animação está chegando ao milésimo episódio – Foto:

A Netflix divulgou, na última terça-feira (9), os atores que irão interpretar a tripulação de piratas mais incomum de todos os tempos. Escrita e ilustrada por Eiichiro Oda, a série de mangá acompanha os piratas do Chapéu de Palha comandada por Monkey D. Luffy, que será interpretado por Iñaki Godoy (Quem Matou Sara).

Com quase mil episódios (998), o anime conta a história de um jovem sem noção alguma do perigo que sonha em encontrar o maior tesouro dos mares, o One Piece, e ser o Rei dos Piratas. Tão sem noção, que quando criança, comeu a Gomu Gomu No Mi, uma Akuma no Mi (fruta do diabo) que lhe deu um corpo elástico, mas como penalidade ele não pode entrar nunca mais na água, pois afunda. E mesmo assim, ele parte para sua aventura em uma canoa em busca de um navio e sua tripulação de desajustados.

O que leva aos demais nomes definidos: Mackenyu irá interpretar o temido espadachim caçador de piratas Roronoa Zoro; Taz Skylar irá viver o cozinheiro Sanji; Jacob Romero Gibson será o líder de 8 mil homens e também o maior contador de histórias (mentirosas) Usopp; por fim, a ladra Nami que sonha em mapear todos os mares, será interpretada por Emily Rudd.

Ao longo da jornada, outros piratas serão incorporados à tribulação, como Franky, Chopper, Brook, Nico Robin e Jinbei, mas aí são outras centenas de episódios.

Até o momento, o que se sabe é que o live-action irá compactar em 10 episódios a primeira temporada East Blue (61 episódios), que é quando Luffy recruta seus primeiros companheiros e deve fechar a temporada com a partida deles para a Grand Line. Apesar disso, ainda não está claro se todos os personagens que encontram pelo caminho, como Buggy o palhaço, por exemplo, estará no live-action.

Do elenco anunciado até o momento, o único ator com histórico em adaptações de animes é Mackenyu, que já participou dos live-actions de Samurai X e Jojo’s Bizarre Adventure, além de ter sido anunciado recentemente para o papel de Seya, na adaptação de Cavaleiros do Zodíacos, também da Netflix.

A série ainda está tomando forma, mas a escolha do elenco já agradou ao seu criador, Eiichiro Oda, que comemorou o fato de ter um elenco com diferentes culturas.

A special message from Eiichiro Oda to the One Piece cast. @Eiichiro_Staff pic.twitter.com/BT52Taxz2V — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) November 9, 2021

Já que o live-action ainda vai demorar para chegar às telas, você pode aproveitar o tempo para se atualizar com o anime. Hoje a Netflix possui em seu catálogo quatro temporadas, com 130 episódios. Já a Crunchyroll, streaming especializado em animes conta com todos os 998 episódios lançados até o momento.

