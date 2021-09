Prefeitura de Sumaré abre concurso público para Educação

No total, são oferecidas 69 vagas e o prazo para as inscrições segue até 27 de setembro

A Prefeitura de Sumaré está com inscrições abertas para um concurso público destinado ao preenchimento de cargos na área da Educação. No total, são oferecidas 69 vagas e o prazo para as inscrições segue até 27 de setembro.

Os interessados devem acessar o site do IGECS (Instituto de Gestão de Cidades), responsável pela organização do concurso, pelo endereço eletrônico www.igecs.org.br (Concurso Público CPPMS 002/2021).

A realização da prova objetiva está prevista para o dia 17 de outubro de 2021 (domingo), haverá também avaliação de títulos. O edital de abertura do concurso foi publicado no Diário Oficial de Sumaré da última quarta (1º).

No edital do concurso, disponível no portal da prefeitura e no site do IGECS, é possível conferir a área de atuação, requisitos mínimos exigidos, remuneração e carga horária para cada função, além de todas as informações referentes ao certame.

O concurso tem validade de dois anos a contar da data de homologação de cada cargo, prazo que poderá ser prorrogado por igual período a critério da Prefeitura Municipal de Sumaré.

Confira as vagas disponíveis:

Ensino Fundamental

• Auxiliar de Recreação Infantil (7 vagas)

Ensino Médio

• Secretária (o) de Escola (7 vagas)

Ensino Superior

• Fonoaudiólogo Educacional (1 vaga)

• Psicólogo Educacional (1 vaga)

• Terapeuta Ocupacional Educacional (1 vaga)

Ensino Superior completo (professores)

• Professor Municipal I (20 vagas)

• Professor Municipal II – Administração de Empresas (1 vaga)

• Professor Municipal II – Arte (4 vagas)

• Professor Municipal II – Ciências (2 vagas)

• Professor Municipal II – Contabilidade (1 vaga)

• Professor Municipal II – Deficiência Auditiva (1 vaga)

• Professor Municipal II – Deficiência Mental (2 vagas)

• Professor Municipal II – Deficiência Visual (1 vagas)

• Professor Municipal II – Educação Física (2 vagas)

• Professor Municipal II – Filosofia (1 vaga)

• Professor Municipal II – Física (1 vaga)

• Professor Municipal II – Geografia (2 vagas)

• Professor Municipal II – História (2 vagas)

• Professor Municipal II – Informática (1 vaga)

• Professor Municipal II – Inglês (4 vagas)

• Professor Municipal II – Língua Portuguesa (2 vagas)

• Professor Municipal II – Matemática (2 vagas)

• Professor Municipal II – Química (1 vaga)

• Professor Municipal II – Segurança do Trabalho (1 vaga)

• Professor Municipal II – Sociologia (1 vaga)