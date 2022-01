Secretária cita alta demanda pela saúde em Santa Bárbara e pede união na câmara

Lucimeire Rocha deu explicações sobre a situação da saúde no município, inclusive sobre a troca da empresa de pediatria

A secretária de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, Lucimeire Rocha, esteve na câmara na tarde desta terça-feira para dar explicações sobre a situação da saúde. Por quase três horas ela respondeu sobre a mudança da empresa responsável pelo serviço de pediatria, a superlotação de pacientes nos prontos-socorros e como a pasta está lidando com a situação de pessoas de outras cidades usarem a rede de saúde do município.

Lucimeire pediu mais união da câmara com a prefeitura por recursos e disse que os problemas de saúde são efeitos de um contexto que envolve, ao mesmo tempo, doenças altamente transmissíveis, afastamento de profissionais e o aumento de demanda por atendimentos. “O pessoal da saúde está totalmente esgotado”.

Segundo a secretária, aproximadamente 70 servidores que trabalham em postos precisaram se ausentar por estarem com Covid-19 ou síndrome gripal.

Secretária foi sabatinada pelos vereadores na tarde desta terça – Foto: Câmara de Santa Bárbara / Divulgação

“A saúde não está girando apenas em torno da Covid. Não é porque há a Covid, que deixaram de ter casos de infarto, AVC, acidentes, ou pessoas que precisam de uma cirurgia”, disse.

De acordo com a secretária, o número de consultas de urgência e emergência na cidade aumentou de 400 para 800 nos últimos dias, e cerca de 30% a 40% dos atendimentos diários no PS Afonso Ramos são para moradores de outras cidades.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo Lucimeire, até a rede privada está sobrecarregada, o que leva muitos a usarem o serviço público. “Há pessoas que estão ficando desempregadas, perdendo o convênio e precisando recorrer ao SUS”.

Em relação aos atendimentos de moradores de outros municípios, ela disse que a pasta está conseguindo transferir parte das internações de Santa Bárbara para o Hospital Municipal de Americana. Mas, lembrou: “para urgência e emergência, não podemos negar nenhum atendimento”.

Pediatria

Muito questionado nas últimas semanas, os atendimentos pediátricos estão funcionando normalmente, segundo a secretária. Ela afirmou que hoje oito pediatras atuam nas duas unidades, e que a nova empresa responsável pelo serviço, a Sanklech Serviços Médicos, deixa um profissional de sobreaviso para caso um colega se afaste durante a jornada e a reposição ocorra de forma rápida.

Vereadores da oposição, como Eliel Miranda, Nilson Araújo, Arnaldo Alves, e Elton Cezaretti, o Tikinho TK (todos do PSD), além de Isac Sorrilo (Republicanos), criticaram a gestão da secretária.

Eles questionaram Lucimeire sobre falta de transparência no contrato com a antiga prestadora de serviço de pediatria e alegaram que há desorganização nos prontos-socorros, onde pacientes contaminados e não contaminados por Covid-19 são misturados na mesma sala.

Ela rebateu que os contratos com as empresas estão disponíveis para consulta e que as unidades de pronto atendimento fazem uma triagem para tentar separar pacientes.

Nas considerações finais, ela reconheceu que é preciso melhorar o serviço, mas defendeu a gestão. “Nós temos muitos acertos também. A gente pode não ser o melhor, mas também não é o pior. Caso contrário, não seríamos tão procurados”.