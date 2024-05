Em Santa Bárbara, PM salva criança de 1 ano engasgada com pedaço de brinquedo

Um menino de 1 ano, que estava engasgado com um pedaço de brinquedo plástico, foi salvo por policiais militares na manhã desta quarta-feira (1º), na casa da família, na Vila Grego, em Santa Bárbara d’Oeste.

Os PMs fizeram a manobra de Heimlich, para desobstrução das vias aéreas da criança, que, em seguida, expeliu o objeto. O garoto foi levada ao Hospital da Unimed, em Americana, para a realização de exames.

Garoto acompanhado dos pais e dos policiais – Foto: Polícia Militar / Divulgação

De acordo com a corporação, a mãe ligou para a PM pelo telefone 190, para relatar que o filho estava desacordado após engolir alguma coisa. Uma equipe que fazia patrulhamento nas imediações foi acionada e chegou na casa logo depois na residência. Ao entrarem no imóvel, os policiais encontraram o pai no sofá, com o filho desmaiado nos braços.

Após rápida análise da situação, os militares realizaram o procedimento para desengasgo e, após retornar a consciência, o menino foi levado ao hospital particular, onde ficou em observação.

A cabo Gisele Soares, que realizou as manobras com o parceiro, cabo Diego Ferreira, disse que foi a primeira vez, em dez anos de profissão, que conseguiu salvar uma criança. “Foi uma experiência muito gratificante, principalmente para mim, que sou mãe. Esse dia passa a ser muito significante para mim”, comentou a policial.