Santa Bárbara procura 16 mil que não tomaram a 2ª dose da vacina contra Covid

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste tem intensificado a busca por moradores que estão em falta com a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus (Covid-19). Atualmente, 16 mil pessoas se encontram nessa situação, de acordo com o próprio Executivo.

Entre os “faltosos”, há 10.726 vacinados com a primeira dose da Pfizer, 3.306 com a AstraZeneca e 2.379 com a Coronavac.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo a administração, as equipes das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) têm convocado esses moradores por meio de busca ativa e contato telefônico.

No último sábado, uma equipe da Secretaria de Saúde também abordou populares no Tivoli Shopping, onde aplicou 446 doses.

A vacinação segue nos ginásios Djaniro Pedroso (Rua Prudente de Moraes, 250, Centro) e Mirzinho Daniel (Rua Bororós, sem número, Jardim São Francisco), além da Casa de Maria (Rua Mococa, 510, Jardim das Laranjeiras), das 9 horas às 16h30, em dias de semana.

Para a aplicação da segunda dose, a pessoa deve ter em mãos documento com foto, CPF e o cartão de vacinação.