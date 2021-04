Santa Bárbara mantém vacinação para idosos com 65 e 66 anos no feriado

Também podem ser vacinados idosos com 67 anos ou mais não cadastrados ou não convocados

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue nesta quarta-feira (21), feriado nacional de Tiradentes, com a vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) para idosos com 65 e 66 anos, cadastrados ou não. Idosos com 67 anos ou mais, que não se cadastraram ou ainda não foram convocados, poderão ser vacinados.

A primeira dose é disponibilizada na Emefei (Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil) Profª Antônia Dagmar Rosolen, na Vila Sartori, e no CIEP (Centro Integrado de Escolas Públicas) Dom Eduardo Koaik, no Planalto do Sol II, das 8h às 17h.

Vacinação no feriado será realizada em dois postos no município – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Para receber a 1ª dose da vacina, o idoso deve ter em mãos o CPF e comprovante de endereço. Idosos com 67 anos ou mais, que não se cadastraram ou ainda não foram convocados para a vacinação, podem procurar pelas duas escolas municipais para receber a 1ª dose da vacina.

A Emefei Profª Antônia Dagmar Rosolen fica na Rua México, 220, na Vila Sartori, enquanto o CIEP Dom Eduardo Koai é localizado na Avenida Alonso Keese Dodson, 385, Planalto do Sol 2.

O Executivo destaca ainda que os demais idosos com 67 anos ou mais, já devidamente cadastrados e convocados, recebem suas doses no local e horário agendados pela Secretaria de Saúde.