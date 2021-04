Santa Bárbara d’Oeste vacina mais 448 pessoas contra a gripe

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abriu seis UBSs (Unidades Básicas de Saúde) no sábado (24) para vacinação contra a gripe em crianças na faixa etária de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas (mulheres que deram a luz num período de até 45 dias) e profissionais de Saúde.

Campanha segue durante a semana – Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara – Foto:

Nas unidades foram aplicadas 448 doses. Desde o início da Campanha de Vacinação contra a Gripe o município já aplicou 4.131 doses, informa o Executivo. A iniciativa prossegue durante a semana.

As doses são aplicadas de segunda a sexta em 12 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), sem necessidade de agendamento, com os públicos divididos de acordo com a lista abaixo, seguindo as determinações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde.

A Campanha de vacinação contra a Influenza pode coincidir em alguns casos com a realização da vacinação contra a Covid-19. Para os públicos que já iniciaram o esquema vacinal da Covid-19, deve-se aplicar a vacina influenza respeitando o intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas.

Além disso, todas as medidas de prevenção à transmissão da Covid-19 nas ações de vacinação contra Influenza são adotadas.

Confira o calendário de vacinação contra a gripe:

– De 12 de abril a 10 de maio: crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e puérperas , profissionais de Saúde e população indígena.

– De 11 de maio a 8 de junho: idosos (60 anos ou mais) e professores.

– De 9 de junho a 9 de julho: grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas.

Pontos de vacinação contra a gripe:

Crianças na faixa etária de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e puérperas (mulheres que deram a luz num período de até 45 dias).

– UBS do São Fernando

Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando

– UBS do 31 de Março

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março

– UBS do Jardim Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda

– UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul

– UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2

– UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita

Trabalhadores da Saúde



– UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova

– UBS do São Francisco

Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita

– UBS do Jardim Europa

Rua Portugal, 522, Jardim Europa

– UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon



– UBS do Jardim Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140 – Jardim Laudissi/Romano

– UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego