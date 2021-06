Prefeitura muda banco para pagamento de servidores em Santa Bárbara

Contrato com banco Santander venceu e foi aberta licitação, com o Itaú como único participante e vencedor



A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste vai mudar o banco utilizado para o pagamento de servidores. O contrato com o banco Santander venceu e foi aberta licitação pelo Executivo.

Apenas o Itaú Unibanco demonstrou interesse e venceu. A previsão é de que as partes assinem o contrato até o fim de agosto.

O resultado da licitação foi definido no sábado (12) e publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. No total, a prefeitura deve receber R$ 12,5 milhões do Itaú, para que a instituição bancária possa gerir a folha de pagamento por cinco anos. O valor mínimo era de R$ 12 milhões.

A mudança afeta os 4,2 mil servidores municipais ativos ou inativos de Santa Bárbara. Até lá, o banco Santander segue responsável pelo pagamento da folha de salário dos servidores. Depois da assinatura do contrato, será feita a mudança.

“Todos os servidores municipais, com ou sem a portabilidade realizada para a instituição que desejarem, terão uma conta salário com a instituição”, ressalta a prefeitura.

“O processo corre o seu trâmite normal, com assinatura de contrato prevista para a segunda quinzena de agosto”, finaliza a nota do Executivo.