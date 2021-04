Prefeitura cobra governo estadual por problema no cadastro de professores

A Prefeitura de Santa Bárbara cobra o Governo do Estado por problema no cadastro de profissionais da educação no site estadual de vacinação contra o coronavírus (Covid-19). Cerca de 400 profissionais, 30% da categoria, ainda não foram vacinados na cidade.

O Executivo pediu que o governo resolva a questão, mas o Estado afirma que não há problemas. A situação foi denunciada nesta quinta-feira (22) pela vereadora Esther Moraes (PL), presidente da Comissão de Representação e Acompanhamento do Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19 na cidade, através das redes sociais.

Esther foi procurada por professores que relataram que não conseguem se cadastrar no site do Estado, na hora de gerar o QR Code (sistema que armazena dados).

“Travou a vacinação a nível local desta categoria. Os profissionais vão no site e não conseguem a liberação do código e nem do e-mail depois, impossibilitando a vacinação, e a cidade está pronta, com estrutura, para imunizar”, reforça a vereadora.

O problema vem desde sexta-feira (16), quando a Comissão foi informada, mesma data na qual o Executivo prometeu pressionar o Estado para resolver o impasse. “Já conversamos com as secretarias, nas escolas, falamos com o Conselho de Educação. É um problema estadual que precisa ser resolvido”, relata.

Os profissionais de educação devem se cadastrar no site do Estado para depois se cadastrar no site do município para agendar horário e local para serem vacinados.

A reportagem teve acesso ao grupo de professoras da cidade nas redes sociais. Elas apontam que, após o cadastro no site estadual, aparece a mensagem de que o cadastro foi ratificado e pede para aguardar a emissão do comprovante Vacina Já Educação.

Em nota, a Prefeitura confirmou a dificuldade. “Existe sim um problema técnico no site do Estado, onde gera o QRCode. O município oficiou o governo, solicitando que o problema seja resolvido o mais rápido possível e aguarda providência. Até agora foram vacinados 70% do público-alvo (profissionais da Educação das redes municipal, estadual e particular)”.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo diz que o processo de cadastramento segue operando, “porém, os QRCodes não são gerados de maneira imediata após o cadastro, por isso é preciso acompanhar o e-mail ou gerar o comprovante direto no Vacina Já”.

VISITA

A Comissão de Representação e Acompanhamento do Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19 de Santa Bárbara, na companhia do vice-prefeito Felipe Sanches, visitou a Emefei Professora Antônia Dagmar Rosolen, na Vila Sartori, e o CIEP Dom Eduardo Koaik, no Planalto do Sol II, onde está sendo realizada a vacinação contra o coronavírus.

Também fazem parte da comissão os vereadores Nilson Araújo (PSD) e Bachin Jr. (MDB). Ao observar o trabalho, a comissão constatou que “a vacinação está ocorrendo de maneira mais rápida e organizada, com mais tranquilidade para os profissionais de saúde que atendem à população, ao contrário do que foi visto nas UBSs, onde havia aglomeração”.

A comissão solicitou via ofício uma nova reunião com a secretária de Saúde, Lucimeire Rocha, para tratar do problema da vacinação dos profissionais da Educação e pedir mais pontos de imunização na cidade, além da desinfecção das unidades de ensino utilizadas como pontos de vacinação.