Polícia Civil investiga R$ 780 em notas falsas em Santa Bárbara d’Oeste

A Guarda Civil de Santa Bárbara d’Oeste localizou R$ 780 em notas aparentemente falsas em uma boate no Jardim Pérola, na noite de sexta-feira (17). O suspeito deixou as notas e fugiu. O caso será investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem tentou pagar a entrada no estabelecimento com as notas, mas um funcionário desconfiou. Ele tentou segurar o suspeito, mas o homem conseguiu deixar o local rapidamente e subiu na garupa de uma motocicleta não identificada.

O suspeito deixou na boate 39 notas de R$ 20, aparentemente falsas, que foram recolhidas pela Guarda Municipal e apreendidas pela Polícia Civil. O caso foi registrado no plantão policial como tentativa de falsificação de moeda.