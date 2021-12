Nove bairros da Zona Leste de Santa Bárbara ficarão sem água nesta terça

Uma obra e manutenção na zona leste podem deixar ao menos nove bairros sem água nesta terça – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Ao menos nove bairros de Santa Bárbara d´’Oeste podem ficar sem água nesta terça-feira (14). A interrupção ocorre devido a realização de uma obra de interligação de tubulação e uma manutenção de reservatório na zona leste.

A previsão é que as obras comecem às 8h e terminem às 17h. O desabastecimento poderá ocorrer nos seguintes bairros:

Cidade Nova

Nova Conquista

Joias de Santa Bárbara

Planalto do Sol I e II

Santa Fé

Parque Zabani

Jardim das Orquídeas e

Jardim das Laranjeiras

Segundo o DAE (Departamento de Água e Esgoto), a intervenção vai ocorrer na Avenida Mogi Guaçu e, para a obra de interligação de uma adutora de um empreendimento, haverá necessidade de interrupção do abastecimento.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao mesmo tempo, haverá outra frente de trabalho atuando na manutenção mecânica no recalque de uma das bombas do Reservatório do Planalto do Sol.

A autarquia pede a compreensão da população destes bairros e recomenda o uso racional da água da caixa d´água residencial. Para mais informações os telefones para contato são: 0800-770-3459 (ligação de fixo), 3459-5910 (ligação de celular), WhatsApp (somente mensagem) (19) 99992-6848 ou (19) 99799-6719.