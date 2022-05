Moradora de Santa Bárbara morre atropelada na Bandeirantes

Giovana pedalava acompanhada do pai e foi atingida por um carro na altura do km 133 da rodovia

A moradora de Santa Bárbara d’Oeste Giovana Gerlach, de 25 anos, morreu na noite desta quinta-feira (26), após ser atropelada enquanto andava de bicicleta na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), na altura do próprio município.

De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), Giovana pedalava acompanhada do pai, por volta das 18h, quando foi atingida por um Jeep Renegade no km 133, sentido capital.

Giovana Gerlach tinha 25 anos e morava em Santa Bárbara – Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

Ainda segundo a PMR, a jovem tentava atravessar a rodovia quando foi atingida.

Equipes do resgate da CCR Autoban, concessionária que administra a via, prestaram socorros, mas Giovana não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O pai dela não se feriu. Passando mal, ele precisou de atendimento médico.

O corpo de Giovana foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana.