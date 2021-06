Moradias populares no Romano serão verticalizadas e contemplarão mais pessoas

Há quase dois anos foram anunciados 196 apartamentos com previsão de entrega para 2021; obras nem começaram

As moradias populares que serão entregues no Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste, serão verticalizadas e contemplarão mais pessoas.

Moradias que seriam horizontais serão verticais para aproveitar melhor o terreno – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

Há quase dois anos, o Governo do Estado e a prefeitura anunciaram a entrega de 196 apartamentos em condomínio horizontal, com previsão de entrega para 2021. As obras nem começaram.

O LIBERAL noticiou em maio a possibilidade de verticalização das moradias, para melhor aproveitamento do terreno do local.

Em nota enviada à reportagem na quinta-feira (17), a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) disse que o empreendimento será vertical e está em fase de projeto junto com a prefeitura.

A pasta confirmou ainda que a mudança permitirá um maior número de contemplados do que os 196 apartamentos anunciados. A quantidade, entretanto, só será definida após a finalização do projeto.

A prefeitura também foi questionada a respeito, mas ainda não respondeu.

Os apartamentos foram anunciados em setembro de 2019 e faziam parte da primeira fase do programa habitacional Nossa Casa.

Em março deste ano, quando ainda não se cogitava a verticalização, a prefeitura culpou a pandemia do coronavírus (Covid-19) pelo atraso no início da obra e teve que prorrogar o prazo.

Uma empresa foi contratada em agosto de 2019 pela prefeitura para fazer o projeto da obra, que será executada pelo Estado, com prazo de 180 dias para entregar o documento.

O cronograma não foi cumprido e foi necessário aditar (renovar) o contrato. Foram três aditamentos – em junho e outubro de 2020 e, o último, em fevereiro deste ano. A empresa tem até novembro para finalizar o projeto.