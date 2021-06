Macris anuncia verba pra Santa Bárbara, mas prefeitura diz desconhecer

Parlamentar disse que o recurso atende pedido do ex-vereador e ex-candidato a prefeito Dr. José

O deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) anunciou nesta terça-feira (8) uma verba de R$ 500 mil para a Saúde de Santa Bárbara d’Oeste. Em entrevista ao LIBERAL, o parlamentar disse que o recurso atende pedido do ex-vereador e ex-candidato a prefeito do município, José Antonio Ferreira, o Dr. José (PSD).

“A verba foi uma solicitação do Dr. José para obras de recuperação de postos de saúde”, disse Macris.

De acordo com o deputado, o recurso deve estar disponível ainda no começo do segundo semestre. “São R$ 500 mil em emendas, provavelmente a cidade já está sendo comunicada oficialmente”, declarou.

O LIBERAL questionou a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste sobre quais postos de saúde seriam beneficiados com a verba, mas a assessoria de imprensa disse apenas que “o município desconhece o assunto”.