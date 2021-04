Homem tenta agredir mãe idosa com facão em Santa Bárbara e é detido pela PM

Vítima resolveu não registrar ocorrência contra o filho e ele foi liberado; cidade teve dois detidos em ocorrências no ambiente familiar

Um homem foi detido pela PM (Polícia Militar) na noite deste sábado (17), em Santa Bárbara d’Oeste, após tentar agredir a própria mãe de 63 anos com um facão. A vítima não quis registrar ocorrência contra o filho e ele foi liberado.

O caso foi no bairro São Joaquim, por volta das 20h. A PM foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, os militares encontraram o suspeito, um homem de 40 anos, totalmente alterado. Ele foi detido pelos policiais, que procuraram então pela vítima.

A mãe do suspeito contou que ele chegou na casa onde residem embriagado e pegou um facão, xingou-a e tentou agredi-la. A vítima correu para se livrar das agressões e pediu a ajuda de uma sobrinha. Ela não ficou ferida.

Mãe e filho foram conduzidos ao plantão policial. Contudo, ela optou por não registrar queixa. O boletim de ocorrência foi registrado com natureza não criminal e o suspeito foi liberado.

Dois são presos em Santa Bárbara

A PM de Santa Bárbara atendeu no sábado mais duas ocorrências envolvendo danos e até agressão no ambiente familiar, que resultaram em duas prisões em flagrantes.

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante por violência doméstica na noite de sábado no bairro Jardim Esmeralda. Ele agrediu a esposa de 42 anos e a enteada de 21, desferindo socos e tapas. O homem também ameaçou mãe e filha.

Ele foi detido pela PM na frente de sua casa totalmente alterado. O acusado foi levado ao plantão policial, onde o caso foi registrado como ameaça, e ficou preso.

A outra ocorrência atendida pelos militares foi no Jardim Europa, na manhã de sábado. Uma mulher acionou a corporação relatando que o filho de 26 anos havia chegado em casa pela manhã, aparentemente sob o efeito de drogas.

Ele quebrou vários objetos no interior da residência, provocou danos no veículo que estava na garagem e ameaçou os moradores com facas. O acusado fugiu, mas foi localizado pelos policiais em local próximo da ocorrência ainda bastante agressivo.

O homem foi conduzido ao 2° Distrito Policial, onde foi preso. O caso foi registrado pelos militares como ameaça e dano.