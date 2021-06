Ex-zagueiro Brandão realiza vaquinha para conseguir pagar cirurgia no olho

Com passagem de destaque pelo Santos, o ex-jogador é morador de Santa Bárbara e enfrenta atualmente um problema ocular

Membro do esquadrão santista que encantou o mundo entre as décadas de 50 e 60, o ex-zagueiro José Cândido de Campos, o Brandão, morador de Santa Bárbara d’Oeste, enfrenta atualmente um problema ocular e necessita de cirurgia.

Valor de R$ 30 mil cobriria cirurgia e os outros gastos hospitalares do ex-jogador – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Em busca de recursos para a realização do procedimento, sua família iniciou uma vaquinha on-line este mês. O objetivo é arrecadar R$ 30 mil, valor que também cobriria os gastos hospitalares e demais despesas relacionadas à cirurgia.

As doações podem ser feitas no site www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-na-cirurgia-ocular-do-brandao. Até esta terça-feira, 49 pessoas haviam contribuído, com um total de R$ 6.955.

“Nós estamos aqui, graças a Deus, felizes, porque tem muita gente que está colaborando. Espero que, em breve, a gente consiga arrecadar essa quantia”, disse o ex-jogador, que está com 79 anos.

A visão dele diminuiu por causa de uma doença ocular chamada glaucoma. Hoje, ele consegue só ver luz e estampas, mas um dos olhos ainda pode ser salvo em caso de cirurgia, que seria feita em São Paulo. “Nós estamos aqui aguardando os acontecimentos”, afirmou.

Nascido em Monte Mor, Brandão mora em Santa Bárbara há pelo menos 74 anos e foi revelado pelo União Barbarense. Atuou ainda por clubes como Grêmio e Ferroviária, além do Santos, na mesma época que Pelé. Ele também representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Roma-1960, na Itália.