Estiagem deixa lagoa do Parque dos Ipês verde

Por conta da falta de chuvas a lagoa do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara d’Oeste, está verde desde o início do feriado. Segundo a prefeitura, a coloração aconteceu em virtude do longo período de estiagem.



















Cor mais escura não traz prejuízos – Fotos: Ernesto Rodrigues / O Liberal

“Com o retorno das chuvas a matéria orgânica presente nas guias e nas redes de águas pluviais é levada para dentro da lagoa e com o sol a proliferação de algas aumenta gerando a cor esverdeada. Com o sol e chuvas mais constantes, naturalmente a coloração volta ao normal”, explica o Executivo.

A administração municipal frisa ainda que o fenômeno não traz prejuízo ao meio ambiente. O Parque dos Ipês fica na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no Jardim Belo Horizonte.

Apesar do período de estiagem, a proximidade do verão aumenta a chance de chuvas. A previsão do Climatempo em Santa Bárbara é de sol com muitas nuvens e chance de pancadas de chuva para esta quinta-feira.

Já amanhã haverá período nublado, com alta possibilidade de noite chuvosa. O final de semana também deve ter chuvas.